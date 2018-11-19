Климов исторической победой напомнил России о существовании прыжков на лыжах

Источник: РИА "Новости"

К этому старту Климов подходил в статусе победителя общего зачета Гран-при — главного турнира летнего сезона, который отличается тем, что спортсмены соревнуются на трамплинах с искусственным покрытием. Пусть статус этих соревнований не столь высок — ведущие спортсмены не так часто выступают на этапах серии и используют их зачастую в качестве подготовки к зимнему сезону — достижение говорило о хорошей готовности 24-летнего россиянина. Особенно если учесть, что раньше российские прыгуны на лыжах такого результата не добивались.

В Висле Климов сначала одержал победу в квалификации, а двумя днями позже, в воскресенье, добился исторической победы, показав лучший результат в обеих попытках.

«Атмосфера была потрясающей, все было идеально. Спасибо польским болельщикам, подарившим такую атмосферу. Я также хочу поблагодарить организаторов за великолепную подготовку трамплина», — сказал Климов, который в общении с журналистами зачастую немногословен и скуп на эмоции.

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Ключевой переход

Для Климова этот успех примечателен еще и тем, что чистыми прыжками с трамплина он занимается всего четыре года. Памятна история с переходом Климова из лыжного двоеборья, которая привлекла особое внимание в свете приближавшейся Олимпиады в Сочи.

Тогда еще совсем молодой спортсмен побеждал всех конкурентов по лыжному двоеборью на трамплине, однако в лыжной гонке с первых мест опускался на последние, что заставило руководство национальной федерации принять решение о переводе спортсмена в прыжки. Тем более что у других членов команды по прыжкам практически не было шансов занять высокие места на домашних Играх. Тот шаг не дал сиюминутного результата, однако именно тогда начался путь спортсмена к сегодняшней вершине.

«Нельзя сказать, что выступление неожиданное для нас, наверное, это большая неожиданность для тех, кто не верил, что лето от зимы не отличается», — сказал президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

«Лето Женя прошел лидером, и особо приятно, что на снегу лишний раз доказал, что находится в хорошей форме. Скажу без высоких оценок, что есть удовлетворение и радость, но впереди еще длинный сезон, в том числе и главные старты — “Турне четырех трамплинов” и чемпионат мира. Всех любителей и специалистов поздравляю с этой исторической победой, Женя — молодец», — добавил он.

До этого лучшим результатом Климова было третье место на этапе в Австрии в сезоне-2016/17.

Еще раньше лучшими достижениями среди отечественных прыгунов владели Дмитрий Васильев, который трижды становился вторым на этапах, и трагически погибший несколько лет назад Павел Карелин, занявший второе место на этапе в сезоне-2010/11.

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50 лет назад

Побед на этапах Кубка мира не было даже в советские годы, на которые пришлись главные успехи отечественных прыгунов на лыжах. Владимир Белоусов — единственный, кому тогда удалось завоевать олимпийскую медаль — и сразу золото, в 1968 году в Гренобле. Также в его активе есть звание чемпиона мира, так как мировое первенство в то время проводилось в рамках Игр. Еще одним советским чемпионом мира является Гарий Напалков, завоевавший две золотые медали турнира 1970 года.

«50 лет прошло, столько и не живут, а я все жду, — рассказал 72-летний Белоусов. — Но ничего, надеюсь, на следующей Олимпиаде в 2022 году ему или другому нашему молодому спортсмену удастся стать чемпионом, я об этом только и думаю. В Скандинавии, Польше, Японии прыжки с трамплина — один из самых популярных видов спорта. Не биатлон, а именно прыжки собирают по сто тысяч на трибунах, люди там, бывает, бросают работу и идут смотреть прыжки».

«А у нас даже не знают, что были олимпийские чемпионы по этому виду спорта. С таким отношением не удивительно, что многие даже думают, что и нет такого вида спорта. Я порой говорю про прыжки, а у меня уточняют: «Прыжки в воду?», отвечаю: «Нет, на лыжах». И у меня переспрашивают: «А это как, с парашютом?», — добавил он.

Именно от Климова сейчас зависит, сумеет ли он реанимировать российские прыжки с трамплина. Если ему удастся закрепиться в лидерах и регулярно приносить сборной призовые места, получится и у других молодых российских спортсменов, которые будут тянуться за лидером. Коим в свое время был Васильев, продолжающий соревноваться почти в 39 лет.

В 2006 году он был близок к завоеванию золота Олимпиады в Турине, где лидировал после первого прыжка, однако вторая попытка ему не удалась, и он занял только десятое место.

После этого больших успехов у Васильева, которого продолжают преследовать травмы, не было. Да и смены толком браться было неоткуда: спортивные школы исчезали, а трамплинные комплексы морально устаревали или закрывались.