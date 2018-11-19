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19:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Вяльбе рассказала о проблемах с сердцем сильнейшей российской лыжницы

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о составе сборной России на первый этап Кубка мира, который пройдет 24—25 ноября в Руке (Финляндия).

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Источник: РИА "Новости"

Она отдельно прокомментировала форму Дениса Спицова и сообщила о проблемах Анастасии Седовой. Вяльбе уточнила, что данный состав актуален только для финского этапа, потом будут изменения.

— Что со Спицовым? Кажется, он был не слишком убедителен на отборочных стартах?

— Я так не считаю. Если помните, он и прошлый сезон начал не на самых высоких скоростях, а затем на Олимпийских Играх в Пхенчхане завоевал два «серебра» и «бронзу». Конек Дениса — «коньковые» дисциплины, и мы рассчитываем на него, начиная со второго этапа в Лиллехаммере.

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— Почему в сборной отсутствует Седова?

— У Анастасии нет допуска по медицинским показателям. Ей предстоит холтеровское исследование (мониторинг нарушений работы сердца. — Прим. ОКР). Надеемся, что она полностью восстановится к третьему этапу в Бейтостолене.

— Значит, объявленный вчера состав актуален только для финского этапа?

— Совершенно верно. Потом будут изменения, правда, незначительные.

— В какой форме сейчас находятся ваши подопечные?

— Вы знаете, в начале сезона форма сборников — тех же Спицова или Большунова — меня не очень интересует. Гораздо важнее, как ребята будут выглядеть в феврале 2019 года перед чемпионатом мира в Австрии.

Стартовый этап Кубка мира пройдет 24—25 ноября в Финляндии.

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