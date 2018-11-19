Елена Вяльбе: Устюгову во вторник вынут из руки спицы. Ждем его в сборную хотя бы к «Тур де Ски»

Она также добавила, что возвращения Устюгова в сборную ждут, если не на ближайших этапах Кубка мира, то хотя бы к «Тур де Ски».
— Сергей Устюгов завтра сдает анализы, плюс ему вынут из руки спицы, — приводит Служба информации ОКР слова Вальбе. — Если все в норме, то 22 ноября Устюгов отправится в Тюмень, где будет восстанавливаться уже на лыжне. Рассчитываем на его возвращение в сборную если не на ближайших этапах Кубка мира, то хотя бы к «Тур де Ски».
Устюгов был прооперирован из-за перелома пальца руки и в начале ноября присоединился к команде, находящейся на тренировочном сборе. Стартовый этап Кубка мира пройдет 24—25 ноября в Финляндии.