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19:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Елена Вяльбе: Устюгову во вторник вынут из руки спицы. Ждем его в сборную хотя бы к «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что российскому лыжнику Сергею Устюгову, который восстанавливается после травмы, уже завтра вынут из руки спицы.

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Источник: РИА "Новости"

Она также добавила, что возвращения Устюгова в сборную ждут, если не на ближайших этапах Кубка мира, то хотя бы к «Тур де Ски».

— Сергей Устюгов завтра сдает анализы, плюс ему вынут из руки спицы, — приводит Служба информации ОКР слова Вальбе. — Если все в норме, то 22 ноября Устюгов отправится в Тюмень, где будет восстанавливаться уже на лыжне. Рассчитываем на его возвращение в сборную если не на ближайших этапах Кубка мира, то хотя бы к «Тур де Ски».

Устюгов был прооперирован из-за перелома пальца руки и в начале ноября присоединился к команде, находящейся на тренировочном сборе. Стартовый этап Кубка мира пройдет 24—25 ноября в Финляндии.

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