«Квота не резиновая, а спортсменов много»: Вяльбе — откровенно про лыжную сборную

Источник: Спорт-Экспресс

2 4—25 ноября в финском Куусамо состоится первый этап Кубка мира. Перед стартом сезона «СЭ» поговорил с президентом ФЛГР Еленой Вяльбе, которая рассказала о нюансах отбора в команду и о том, что случилось с одной из сильнейших российских лыжниц Анастасией Седовой, которая не получила доступ к стартам по медицинским показателям.

Седову ждем на этапе в Бейтоштоллене

— Прежде всего, что с Анастасией Седовой? У нее раньше были проблемы с сердцем?

— В прошлом сезоне врачам не понравилась ее ЭКГ. Но, насколько я помню, она не носила холтер, просто пересдала ЭКГ и все было хорошо. Сейчас она надевала холтер, но, как утверждает сама Настя, делала это после болезни, и это отразилось на ее показателях. Надеюсь, что в ближайшие пару дней она вновь будет носить холтер в нормальном состоянии здоровья и показания войдут в норму.

— Почему она не бежала коньковую гонку на отборе?

— Потому что после первой гонки классикой затемпературила. Не было смысла дергать ее. Она же по окончании прошлого сезона ушла на самоподготовку, работает со своим папой и братом. Как она готова к сезону — пока не могу сказать, так как никогда не делаю никаких выводов по одной гонке. Планируем, что Настя выступит в Бейтоштоллене на третьем этапе Кубка мира. Ее участие в Куусамо и не планировалось, так как она не такой классист, как «конькобежец».

— Как часто вы общаетесь со спортсменами, которые находятся на самоподготовке?

— Давайте не будем вокруг да около. То, что касается Насти — контакты у нас были минимальные. Она все лето была не то что вне зоны доступа, но я ей не звонила. Сама она тоже не выражала желания пообщаться. Наверное, подумала, что я на нее за что-то обиделась. Когда мы вот сейчас поговорили в Рованиеми, то объяснила мне: «Елена Валерьевна, я даже не ожидала, что вы обо мне думаете». А я думаю, представляете? О каждом спортсмене, и о Насте Седовой тоже. Она для сборной, и для меня, как главного тренера и руководителя, очень важна. Я делаю на нее определенную ставку и жду в команде.

Отборочные старты не решают судьбу спортсменов на весь сезон

— Вы сказали, что участие Седовой в стартовых этапах Кубка мира не планировалось, потому что классика — не ее профиль. А что тогда насчет Евгения Белова и Александра Бессмертных?

— Они не прошли отбор, вот и все объяснение. С Сашей Бессмертных мы договорились, что он участвует во всех всероссийских стартах и если попадет на «Тур де Ски» в качестве лидера Континентального кубка FIS, то, безусловно, поедет. Но его главная задача — подготовиться к этапу Кубка мира в Отепя, который состоится в начале января. Там у него будет возможность при хорошем результате отобраться на чемпионат мира в Зеефельде. Что касается Белова, то пока он не стартует. Планируем его участие в Кубке мира с Бейтоштоллена, с коньковой тридцатки, если дай бог в планы ничто не вмешается.

— А что скажете насчет Андрея Мельниченко? Ведь он выиграл коньковую гонку, на классике был в шестерке.

— На первый этап Мельниченко не отобрался. Из группы Олега Перевозчикова поедут Максим Вылегжанин и Иван Якимушкин. Понимаете, у нас квота на Кубок мира не резиновая, а сильных спортсменов много. Хочу подчеркнуть, что те отборочные гонки, которые прошли в Рованиеме, ни в коем случае не решают судьбу отдельно взятых лыжников на весь сезон. Ни в коем случае! Исключительно отбор на первые старты Кубка мира. Мы изначально с некоторыми спортсменами говорили о том, когда и где они будут стартовать. Поверьте, никто не потеряется, до чемпионата мира все смогут себя проявить, показать себя на этапах Кубка мира.

Не нужно паниковать, если кого-то сейчас нет в сборной. Тем более что в этом сезоне в Куусамо не мини-тур, как было раньше, а отдельные гонки, куда допускаются по шесть дистанционщиков и спринтеров. Уже в Лиллехаммере народу будет побольше. Там как раз будет мини-тур, допускается девять человек плюс «континентальщик». Мы обязательно будем кого-то добавлять, кого-то заменять, проведем ротацию. Но не в ущерб лидерам. Тот, кто проявит себя в Куусамо, безусловно, заслуживает участия и в дальнейших этапах.

К разделению на группы пришли эволюционным путем

— Критерии отбора на чемпионат мира как-то поменялись по сравнению с прошлыми сезонами?

— Нет. Мы всегда руководствуемся принципом — на главный старт сезона едут сильнейшие. До всех спортсменов эти критерии доведены. Пока я работаю, так и будет продолжаться: основной отбор идет на этапах Кубка мира. Одно дело в России здорово бегать, а другое — показать такой же результат на международных стартах. Многие этот барьер не могут преодолеть, не знаю уж по каким причинам, в психологии дело или еще в чем-то. Для тех, кто бегает в России, тоже остается возможность отобраться в команду. Но для этого они должны быть на голову сильнее остальных. Всех претендентов на место в составе первой сборной мы охватываем на 100 процентов.

— Можно считать оптимальной систему подготовки, когда сборные разбиты на несколько смешанных групп?

— Мы к этому пришли эволюционным путем. Например, спринтерская группа постепенно изживала себя, постоянно сбавляла обороты. Я с первых дней работы говорила о том, что подобная группа — утопия. Сейчас вся мировая элита бежит и коньком, и классикой, и дистанционные гонки, и спринты. Даже Мартин Сундбю бегает спринты, и неплохо бегает. Лучшие лыжники мира — универсалы. У нас, кстати, в сборной практически не осталось чистых классистов или тех, кто отлично бегает только коньком. Саша Бессмертных, пожалуй, исключение.

Что касается разделения на смешанные группы, то Юрий Викторович Бородавко и Маркус Крамер так работают уже давно. Считаю, что это оправданно. Девчонкам зачастую полезно за ребятами потянуться. И в наше время такое было, что мы с парнями зарубались. Нам не нужно ничего менять.

Состав сборной России

10/15 км классическим стилем

Мужчины. Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Станислав Волженцев.

Женщины. Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Полина Некрасова.

Спринт классическим стилем