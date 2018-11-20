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19:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Квота не резиновая, а спортсменов много»: Вяльбе — откровенно про лыжную сборную

Президент ФЛГР — о составе на первые этапы Кубка мира.

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Источник: Спорт-Экспресс

24—25 ноября в финском Куусамо состоится первый этап Кубка мира. Перед стартом сезона «СЭ» поговорил с президентом ФЛГР Еленой Вяльбе, которая рассказала о нюансах отбора в команду и о том, что случилось с одной из сильнейших российских лыжниц Анастасией Седовой, которая не получила доступ к стартам по медицинским показателям.

Седову ждем на этапе в Бейтоштоллене

— Прежде всего, что с Анастасией Седовой? У нее раньше были проблемы с сердцем?

— В прошлом сезоне врачам не понравилась ее ЭКГ. Но, насколько я помню, она не носила холтер, просто пересдала ЭКГ и все было хорошо. Сейчас она надевала холтер, но, как утверждает сама Настя, делала это после болезни, и это отразилось на ее показателях. Надеюсь, что в ближайшие пару дней она вновь будет носить холтер в нормальном состоянии здоровья и показания войдут в норму.

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— Почему она не бежала коньковую гонку на отборе?

— Потому что после первой гонки классикой затемпературила. Не было смысла дергать ее. Она же по окончании прошлого сезона ушла на самоподготовку, работает со своим папой и братом. Как она готова к сезону — пока не могу сказать, так как никогда не делаю никаких выводов по одной гонке. Планируем, что Настя выступит в Бейтоштоллене на третьем этапе Кубка мира. Ее участие в Куусамо и не планировалось, так как она не такой классист, как «конькобежец».

— Как часто вы общаетесь со спортсменами, которые находятся на самоподготовке?

— Давайте не будем вокруг да около. То, что касается Насти — контакты у нас были минимальные. Она все лето была не то что вне зоны доступа, но я ей не звонила. Сама она тоже не выражала желания пообщаться. Наверное, подумала, что я на нее за что-то обиделась. Когда мы вот сейчас поговорили в Рованиеми, то объяснила мне: «Елена Валерьевна, я даже не ожидала, что вы обо мне думаете». А я думаю, представляете? О каждом спортсмене, и о Насте Седовой тоже. Она для сборной, и для меня, как главного тренера и руководителя, очень важна. Я делаю на нее определенную ставку и жду в команде.

Отборочные старты не решают судьбу спортсменов на весь сезон

— Вы сказали, что участие Седовой в стартовых этапах Кубка мира не планировалось, потому что классика — не ее профиль. А что тогда насчет Евгения Белова и Александра Бессмертных?

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— Они не прошли отбор, вот и все объяснение. С Сашей Бессмертных мы договорились, что он участвует во всех всероссийских стартах и если попадет на «Тур де Ски» в качестве лидера Континентального кубка FIS, то, безусловно, поедет. Но его главная задача — подготовиться к этапу Кубка мира в Отепя, который состоится в начале января. Там у него будет возможность при хорошем результате отобраться на чемпионат мира в Зеефельде. Что касается Белова, то пока он не стартует. Планируем его участие в Кубке мира с Бейтоштоллена, с коньковой тридцатки, если дай бог в планы ничто не вмешается.

— А что скажете насчет Андрея Мельниченко? Ведь он выиграл коньковую гонку, на классике был в шестерке.

— На первый этап Мельниченко не отобрался. Из группы Олега Перевозчикова поедут Максим Вылегжанин и Иван Якимушкин. Понимаете, у нас квота на Кубок мира не резиновая, а сильных спортсменов много. Хочу подчеркнуть, что те отборочные гонки, которые прошли в Рованиеме, ни в коем случае не решают судьбу отдельно взятых лыжников на весь сезон. Ни в коем случае! Исключительно отбор на первые старты Кубка мира. Мы изначально с некоторыми спортсменами говорили о том, когда и где они будут стартовать. Поверьте, никто не потеряется, до чемпионата мира все смогут себя проявить, показать себя на этапах Кубка мира.

Не нужно паниковать, если кого-то сейчас нет в сборной. Тем более что в этом сезоне в Куусамо не мини-тур, как было раньше, а отдельные гонки, куда допускаются по шесть дистанционщиков и спринтеров. Уже в Лиллехаммере народу будет побольше. Там как раз будет мини-тур, допускается девять человек плюс «континентальщик». Мы обязательно будем кого-то добавлять, кого-то заменять, проведем ротацию. Но не в ущерб лидерам. Тот, кто проявит себя в Куусамо, безусловно, заслуживает участия и в дальнейших этапах.

К разделению на группы пришли эволюционным путем

— Критерии отбора на чемпионат мира как-то поменялись по сравнению с прошлыми сезонами?

— Нет. Мы всегда руководствуемся принципом — на главный старт сезона едут сильнейшие. До всех спортсменов эти критерии доведены. Пока я работаю, так и будет продолжаться: основной отбор идет на этапах Кубка мира. Одно дело в России здорово бегать, а другое — показать такой же результат на международных стартах. Многие этот барьер не могут преодолеть, не знаю уж по каким причинам, в психологии дело или еще в чем-то. Для тех, кто бегает в России, тоже остается возможность отобраться в команду. Но для этого они должны быть на голову сильнее остальных. Всех претендентов на место в составе первой сборной мы охватываем на 100 процентов.

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— Можно считать оптимальной систему подготовки, когда сборные разбиты на несколько смешанных групп?

— Мы к этому пришли эволюционным путем. Например, спринтерская группа постепенно изживала себя, постоянно сбавляла обороты. Я с первых дней работы говорила о том, что подобная группа — утопия. Сейчас вся мировая элита бежит и коньком, и классикой, и дистанционные гонки, и спринты. Даже Мартин Сундбю бегает спринты, и неплохо бегает. Лучшие лыжники мира — универсалы. У нас, кстати, в сборной практически не осталось чистых классистов или тех, кто отлично бегает только коньком. Саша Бессмертных, пожалуй, исключение.

Что касается разделения на смешанные группы, то Юрий Викторович Бородавко и Маркус Крамер так работают уже давно. Считаю, что это оправданно. Девчонкам зачастую полезно за ребятами потянуться. И в наше время такое было, что мы с парнями зарубались. Нам не нужно ничего менять.

Состав сборной России

10/15 км классическим стилем

  • Мужчины. Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Станислав Волженцев.
  • Женщины. Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Полина Некрасова.

Спринт классическим стилем

  • Мужчины. Александр Большунов, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Алексей Петухов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Станислав Волженцев.
  • Женщины. Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева, Евгения Шаповалова, Полина Некрасова.
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