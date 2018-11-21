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21:11 (мск), источник: Р-Спорт

Устюгову вынули спицы из руки, он присоединится к сборной России 3 декабря

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Лидер сборной России по лыжным гонкам Сергей Устюгов присоединится к команде 3 декабря на тренировочном сборе в швейцарском Давосе, сообщается на официальном сайте Олимпийского комитета России (ОКР).

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Источник: РИА "Новости"

В Давосе у российских лыжников запланирован тренировочный сбор, предваряющий этап Кубка мира в норвежском Бейтостолене.

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«Как сообщила специально для службы информации ОКР президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, во вторник Устюгову вынули спицы из травмированной руки, и он уже улетел на восстановительные тренировки в Тюмень», — говорится в сообщении.

Устюгов в конце октября был прооперирован в связи с переломом пальца руки. Ранее в ноябре Вяльбе сообщала РИА Новости, что двукратный чемпион мира точно пропустит три первых этапа Кубка мира, а возможно, его первым стартом будет «Тур де Ски».

Четвертый этап Кубка мира в Давосе пройдет 15—16 декабря.

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