Устюгову вынули спицы из руки, он присоединится к сборной России 3 декабря

Источник: РИА "Новости"

В Давосе у российских лыжников запланирован тренировочный сбор, предваряющий этап Кубка мира в норвежском Бейтостолене.

«Как сообщила специально для службы информации ОКР президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, во вторник Устюгову вынули спицы из травмированной руки, и он уже улетел на восстановительные тренировки в Тюмень», — говорится в сообщении.

Устюгов в конце октября был прооперирован в связи с переломом пальца руки. Ранее в ноябре Вяльбе сообщала РИА Новости, что двукратный чемпион мира точно пропустит три первых этапа Кубка мира, а возможно, его первым стартом будет «Тур де Ски».