Большие надежды. Российские лыжники готовятся побеждать

Источник: РИА "Новости"

Недавние герои зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, молодое поколение российских лыжников в новом сезоне намерено закрепиться в элите мирового спорта. Основные надежды связаны с Александром Большуновым, который не собирается довольствоваться призовыми местами на Играх. Его цель — победы, которые он уже начал одерживать в подготовительный период.

Постолимпийский сезон в лыжных гонках традиционно будет ознаменован чемпионатом мира, который на этот раз пройдет в австрийском Зеефельде. Старт ему будет дан только в конце февраля, поэтому у лыжников еще будет время оценить свою готовность к сезону и понять свои шансы на завоевание высоких мест. Такую возможность предоставят этапы Кубка мира, первый из которых пройдет в финском Куусамо с 24 по 25 ноября.

Правда, шансов на выступление будет лишен лучший российский лыжник последних двух лет Сергей Устюгов. Двукратному чемпиону мира вновь не повезло. В прошлом сезоне по причине травмы он не смог защитить титул победителя «Тур де Ски», после — его без объяснения причин не пригласили на Олимпийские игры, где он мог рассчитывать минимум на одну золотую медаль, теперь — очередная травма.

На этот раз 26-летний спортсмен, находясь на предсезонном тренировочном сборе в Италии, неудачно упал во время езды на лыжероллерах и повредил палец руки.

Устюгову потребовалась операция, во время которой травмированные кости закрепили с помощью вживленных спиц. И пусть травма позволяла ему продолжать тренировки, подготовка к сезону была смазана, поэтому тренерским штабом было принято решение не заявлять Устюгова на первые этапы Кубка мира.

Причем нет гарантии, что лыжник успеет восстановиться к Новому году, когда начнется ежегодная многодневка «Тур де Ски», которую ряд ведущих спортсменов предпочитают пропускать в сезоны, на которые выпадают Олимпийские игры или чемпионаты мира.

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Скучно не будет

В отсутствие лидера весь груз ответственности за результат вновь упадет на молодежь, из числа которой выделяется уже упомянутый Большунов. 21-летний спортсмен, мало кому известный еще в начале года, произвел фурор на Играх в Пхёнчхане, где завоевал четыре медали — три серебряные и одну бронзовую. И был еще этим недоволен.

Лыжники вообще стали главными героями той Олимпиады. На фоне пропуска Игр многолетними лидерами сборной заблистали недавние юниоры — Денис Спицов, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Алексей Червоткин. Все они вернулись из Кореи с медалями, став героями Олимпиады, на которой российскую команду лишили флага, гимна и многих выдающихся спортсменов. В общей сложности лыжники завоевали восемь наград — больше, чем все остальные спортсмены России, попавшие на Игры. Даже Андрей Ларьков, который до этого не один год выступал на высшем уровне, сумел добиться наивысшего достижения в карьере — завоевать личную олимпийскую медаль.

И на этом их достижения в минувшем сезоне не закончились. Большунов продолжил третировать на лыжне главных конкурентов в борьбе за первые места — норвежцев и их главную звезду — Йоханнеса Клэбо, который в Пхёнчхане завоевал три золота.

Сражения сверстников Большунова и Клэбо в конце сезона получились особенно жаркими. И веселыми. Российский лыжник еще во время Олимпиады запомнился своими нестандартными выходками, когда он, к примеру, во время церемонии награждения в шутку попытался отнять более ценную медаль у другого норвежца — Мартина Сундбю.

В одной из последних гонок прошлого сезона он вновь повеселил публику, предложив Клэбо провести небольшой забег-реванш во время круга почета по итогам спринтерской гонки.

Скандинаву пришлась по душе изобретательность своего российского коллеги, вот только он совершенно не понимал, что тот ему говорит. «Осталось подучить язык, — говорил Большунов. — Когда с ним будем полноценно общаться, будет еще больше интересного, это сто процентов. И тот же спринт будет чуть побольше и поинтересней, чтобы все четко было».

На то, чтобы подучить английский, у Большунова было пять месяцев. Оценить лингвистические успехи конкурента Клэбо сможет уже в Куусамо, где лыжники сойдутся в спринтерской гонке классическом стилем. Заодно проверят и свою готовность к сезону.

Большунов уже на предсезонных стартах показал неплохие результаты, победив в контрольных стартах национальной сборной и став вторым на международном турнире в Муонио. К слову, там его обыграло еще одно норвежское дарование — лыжник по имени Эрик Валнес, который не будет довольствоваться этим успехом.

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Вылегжанин снова в деле

Помимо Большунова, на первый этап Кубка мира едет и Максим Вылегжанин — ветеран российских лыжных гонок, чемпион мира. Он также без объяснения причин не получил приглашения на последние Игры, хотя и был полностью оправдан арбитражным судом, который рассматривал дело о его причастности к нарушению антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

36-летний Вылегжанин не скрывал, что мог завершить карьеру после прошлого сезона, как это сделал, к примеру, олимпийский чемпион Александр Легков, однако все-таки решил помочь команде, в том числе — на чемпионате мира. Как и опытные лыжницы Наталья Матвеева и Евгения Шаповалова, которые также возвращаются на международную арену после длительных судебных разбирательств, которые сопровождались отстранением от стартов. Молодые Белорукова и Непряева в свою очередь попробуют доказать неслучайность своих успехов на Олимпиаде.

При этом далеко не всем сильным лыжникам досталось место на первом этапе Кубка мира. Так, в заявку не попали призеры Игр Спицов, Александр Бессмертных, призер чемпионата мира Евгений Белов и еще один сильный молодой лыжник Андрей Мельниченко.

Впрочем, президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной Елена Вяльбе не видит в этом трагедии, по ее словам, до чемпионата мира шанс проявить себя будет у всех.?

В любом случае, если все для российской сборной сложится удачно, к чемпионату мира мы получим очень сильную мужскую команду, которую за собой будут вести Устюгов, Большунов и Вылегжанин.

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Резвая Тереза

Предстоящий сезон будет примечателен возвращением после почти двухлетней дисквалификации семикратной чемпионки мира и двукратной обладательницы Кубка мира Терезы Йохауг. В октябре 2016 года допинг-проба норвежки дала положительный результат на анаболический стероид клостебол, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Из-за дисквалификации 30-летняя лыжница не смогла принять участие в Олимпийских играх. В отсутствие своей соотечественницы Марит Бьорген, которая ушла из профессионального спорта, Йохауг будет главным фаворитом сезона, как в общем зачете Кубка, так и на чемпионате мира.

На контрольных стартах в Норвегии в прошлые выходные Йохауг одержала убедительную победу в гонке на 10 км свободным стилем, опередив ставшую второй Ингвильд Эстберг на 26 секунд, а занявшую третье место американку Сэйди Бьорнсен — на минуту и 45 секунд. Именно эти спортсменки, а также другая представительница Норвегии Хейди Вен и еще одна американка Джессика Диггинс видятся фаворитами предстоящего Кубка мира в общем зачете и дистанционных гонках. Главной претенденткой на победу в спринтерском зачете является норвежка Майкен Фалла.

В Швеции на минувшей неделе также прошли контрольные старты, которые принесли достаточно неожиданные результаты. Гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем ожидаемо выиграла Шарлотт Калла. Обратила на себя внимание 19-летняя чемпионка мира среди юниорок 2018 года Фрида Карлссон, ставшая второй. А вот в «разделке» на 5 км свободным стилем победу одержала 21-летняя Эбба Андерссон, опередив Каллу на две с половиной секунды. В спринте первое место заняла Ханна Фальк, второе — Майя Дальквист, а олимпийская чемпионка Стина Нильссон стала только третьей.

Шведские лыжницы вряд ли будут претендентами на победу в каком-либо из зачетов Кубка мира. Лидеры команды последних сезонов Калла и Нильссон заявили, что не будут принимать участие в «Тур де Ски» и, возможно, пожертвуют несколькими этапами ради подготовки к чемпионату мира. Зато будет интересно понаблюдать за прогрессом молодых шведок.

Многие специалисты отмечают, что в Швеции подрастает поколение, сопоставимое по силе с нынешним норвежским.

Российским лыжницам бороться с представительницами Норвегии и Швеции в предстоящем сезоне будет крайне сложно. Однако претендовать на призовые позиции россиянки будут регулярно. В эстафетах борьба за бронзовые награды, вероятнее всего, предстоит с командой США, а также сборной Финляндии, в составе которой есть хорошая дистанционщица Криста Пярмякоски.

В мужской части конкуренцию российским и норвежским лыжникам на постоянной основе могут составить дистанционщики Алекс Харви (Канада) и Дарио Колонья (Швейцария), а также итальянский спринтер Федерико Пеллегрино. Некогда грозная шведская команда переживает кризис и рискует вовсе остаться без медалей чемпионата мира.

На последнем контрольном старте в «разделке» на 10 км первое место между собой поделили Йенс Бурман и Карл-Юхан Вестберг. А многолетний лидер команды, двукратный олимпийский чемпион в эстафете (2010, 2014) Даниэль Рикардссон уступил даже японцу Кэйшину Йошиде. Наибольшие шансы выстрелить у 23-летнего спринтера Оскара Свенссона, который в прошлом сезоне периодически выходил в финалы, но до подиума не добирался.