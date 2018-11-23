Большие надежды. Российские лыжники готовятся побеждать
ТАСС рассказывает, чего ожидать от представителей национальной команды в стартующем сезоне.
ТАСС рассказывает, чего ожидать от представителей национальной команды в стартующем сезоне.
Недавние герои зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, молодое поколение российских лыжников в новом сезоне намерено закрепиться в элите мирового спорта. Основные надежды связаны с Александром Большуновым, который не собирается довольствоваться призовыми местами на Играх. Его цель — победы, которые он уже начал одерживать в подготовительный период.
Постолимпийский сезон в лыжных гонках традиционно будет ознаменован чемпионатом мира, который на этот раз пройдет в австрийском Зеефельде. Старт ему будет дан только в конце февраля, поэтому у лыжников еще будет время оценить свою готовность к сезону и понять свои шансы на завоевание высоких мест. Такую возможность предоставят этапы Кубка мира, первый из которых пройдет в финском Куусамо с 24 по 25 ноября.
Правда, шансов на выступление будет лишен лучший российский лыжник последних двух лет Сергей Устюгов. Двукратному чемпиону мира вновь не повезло. В прошлом сезоне по причине травмы он не смог защитить титул победителя «Тур де Ски», после — его без объяснения причин не пригласили на Олимпийские игры, где он мог рассчитывать минимум на одну золотую медаль, теперь — очередная травма.
На этот раз 26-летний спортсмен, находясь на предсезонном тренировочном сборе в Италии, неудачно упал во время езды на лыжероллерах и повредил палец руки.
Причем нет гарантии, что лыжник успеет восстановиться к Новому году, когда начнется ежегодная многодневка «Тур де Ски», которую ряд ведущих спортсменов предпочитают пропускать в сезоны, на которые выпадают Олимпийские игры или чемпионаты мира.
В отсутствие лидера весь груз ответственности за результат вновь упадет на молодежь, из числа которой выделяется уже упомянутый Большунов. 21-летний спортсмен, мало кому известный еще в начале года, произвел фурор на Играх в Пхёнчхане, где завоевал четыре медали — три серебряные и одну бронзовую. И был еще этим недоволен.
Лыжники вообще стали главными героями той Олимпиады. На фоне пропуска Игр многолетними лидерами сборной заблистали недавние юниоры — Денис Спицов, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Алексей Червоткин. Все они вернулись из Кореи с медалями, став героями Олимпиады, на которой российскую команду лишили флага, гимна и многих выдающихся спортсменов. В общей сложности лыжники завоевали восемь наград — больше, чем все остальные спортсмены России, попавшие на Игры. Даже Андрей Ларьков, который до этого не один год выступал на высшем уровне, сумел добиться наивысшего достижения в карьере — завоевать личную олимпийскую медаль.
И на этом их достижения в минувшем сезоне не закончились. Большунов продолжил третировать на лыжне главных конкурентов в борьбе за первые места — норвежцев и их главную звезду — Йоханнеса Клэбо, который в Пхёнчхане завоевал три золота.
В одной из последних гонок прошлого сезона он вновь повеселил публику, предложив Клэбо провести небольшой
Скандинаву пришлась по душе изобретательность своего российского коллеги, вот только он совершенно не понимал, что тот ему говорит. «Осталось подучить язык, — говорил Большунов. — Когда с ним будем полноценно общаться, будет еще больше интересного, это сто процентов. И тот же спринт будет чуть побольше и поинтересней, чтобы все четко было».
На то, чтобы подучить английский, у Большунова было пять месяцев. Оценить лингвистические успехи конкурента Клэбо сможет уже в Куусамо, где лыжники сойдутся в спринтерской гонке классическом стилем. Заодно проверят и свою готовность к сезону.
Большунов уже на предсезонных стартах показал неплохие результаты, победив в контрольных стартах национальной сборной и став вторым на международном турнире в Муонио. К слову, там его обыграло еще одно норвежское дарование — лыжник по имени Эрик Валнес, который не будет довольствоваться этим успехом.
Помимо Большунова, на первый этап Кубка мира едет и Максим Вылегжанин — ветеран российских лыжных гонок, чемпион мира. Он также без объяснения причин не получил приглашения на последние Игры, хотя и был полностью оправдан арбитражным судом, который рассматривал дело о его причастности к нарушению антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.
36-летний Вылегжанин не скрывал, что мог завершить карьеру после прошлого сезона, как это сделал, к примеру, олимпийский чемпион Александр Легков, однако
Впрочем, президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной Елена Вяльбе не видит в этом трагедии, по ее словам, до чемпионата мира шанс проявить себя будет у всех.?
В любом случае, если все для российской сборной сложится удачно, к чемпионату мира мы получим очень сильную мужскую команду, которую за собой будут вести Устюгов, Большунов и Вылегжанин.
Предстоящий сезон будет примечателен возвращением после почти двухлетней дисквалификации семикратной чемпионки мира и двукратной обладательницы Кубка мира Терезы Йохауг. В октябре 2016 года
На контрольных стартах в Норвегии в прошлые выходные Йохауг одержала убедительную победу в гонке на 10 км свободным стилем, опередив ставшую второй Ингвильд Эстберг на 26 секунд, а занявшую третье место американку Сэйди Бьорнсен — на минуту и 45 секунд. Именно эти спортсменки, а также другая представительница Норвегии Хейди Вен и еще одна американка Джессика Диггинс видятся фаворитами предстоящего Кубка мира в общем зачете и дистанционных гонках. Главной претенденткой на победу в спринтерском зачете является норвежка Майкен Фалла.
В Швеции на минувшей неделе также прошли контрольные старты, которые принесли достаточно неожиданные результаты. Гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем ожидаемо выиграла Шарлотт Калла. Обратила на себя внимание 19-летняя чемпионка мира среди юниорок 2018 года Фрида Карлссон, ставшая второй. А вот в «разделке» на 5 км свободным стилем победу одержала 21-летняя Эбба Андерссон, опередив Каллу на две с половиной секунды. В спринте первое место заняла Ханна Фальк, второе — Майя Дальквист, а олимпийская чемпионка Стина Нильссон стала только третьей.
Многие специалисты отмечают, что в Швеции подрастает поколение, сопоставимое по силе с нынешним норвежским.
Российским лыжницам бороться с представительницами Норвегии и Швеции в предстоящем сезоне будет крайне сложно. Однако претендовать на призовые позиции россиянки будут регулярно. В эстафетах борьба за бронзовые награды, вероятнее всего, предстоит с командой США, а также сборной Финляндии, в составе которой есть хорошая дистанционщица Криста Пярмякоски.
В мужской части конкуренцию российским и норвежским лыжникам на постоянной основе могут составить дистанционщики Алекс Харви (Канада) и Дарио Колонья (Швейцария), а также итальянский спринтер Федерико Пеллегрино. Некогда грозная шведская команда переживает кризис и рискует вовсе остаться без медалей чемпионата мира.
На последнем контрольном старте в «разделке» на 10 км первое место между собой поделили Йенс Бурман и
Артем Кузнецов