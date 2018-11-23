Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Спартак
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ахмат
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Барыс
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Львов
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Авангард
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Витязь
Футбол. Премьер-лига
20:30
Локомотив
Урал
Хоккей. НХЛ
21:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Все события
Фоторепортажи
19Спартаковец Джикия: был «химиком» — стал чемпионом
10Печальный Неаполь. Мальдини отправил Игнатьева в отставку
09:51 (мск), источник: ТАСС

Большие надежды. Российские лыжники готовятся побеждать

ТАСС рассказывает, чего ожидать от представителей национальной команды в стартующем сезоне.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Недавние герои зимней Олимпиады 2018 года в Пхенчхане, молодое поколение российских лыжников в новом сезоне намерено закрепиться в элите мирового спорта. Основные надежды связаны с Александром Большуновым, который не собирается довольствоваться призовыми местами на Играх. Его цель — победы, которые он уже начал одерживать в подготовительный период.

Читайте также
«Квота не резиновая, а спортсменов много»: Вяльбе — откровенно про лыжную сборную

Постолимпийский сезон в лыжных гонках традиционно будет ознаменован чемпионатом мира, который на этот раз пройдет в австрийском Зеефельде. Старт ему будет дан только в конце февраля, поэтому у лыжников еще будет время оценить свою готовность к сезону и понять свои шансы на завоевание высоких мест. Такую возможность предоставят этапы Кубка мира, первый из которых пройдет в финском Куусамо с 24 по 25 ноября.

Правда, шансов на выступление будет лишен лучший российский лыжник последних двух лет Сергей Устюгов. Двукратному чемпиону мира вновь не повезло. В прошлом сезоне по причине травмы он не смог защитить титул победителя «Тур де Ски», после — его без объяснения причин не пригласили на Олимпийские игры, где он мог рассчитывать минимум на одну золотую медаль, теперь — очередная травма.

На этот раз 26-летний спортсмен, находясь на предсезонном тренировочном сборе в Италии, неудачно упал во время езды на лыжероллерах и повредил палец руки.

Устюгову потребовалась операция, во время которой травмированные кости закрепили с помощью вживленных спиц. И пусть травма позволяла ему продолжать тренировки, подготовка к сезону была смазана, поэтому тренерским штабом было принято решение не заявлять Устюгова на первые этапы Кубка мира.

Причем нет гарантии, что лыжник успеет восстановиться к Новому году, когда начнется ежегодная многодневка «Тур де Ски», которую ряд ведущих спортсменов предпочитают пропускать в сезоны, на которые выпадают Олимпийские игры или чемпионаты мира.

Читайте также
Устюгову вынули спицы из руки, он присоединится к сборной России 3 декабря

Скучно не будет

В отсутствие лидера весь груз ответственности за результат вновь упадет на молодежь, из числа которой выделяется уже упомянутый Большунов. 21-летний спортсмен, мало кому известный еще в начале года, произвел фурор на Играх в Пхёнчхане, где завоевал четыре медали — три серебряные и одну бронзовую. И был еще этим недоволен.

Лыжники вообще стали главными героями той Олимпиады. На фоне пропуска Игр многолетними лидерами сборной заблистали недавние юниоры — Денис Спицов, Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Алексей Червоткин. Все они вернулись из Кореи с медалями, став героями Олимпиады, на которой российскую команду лишили флага, гимна и многих выдающихся спортсменов. В общей сложности лыжники завоевали восемь наград — больше, чем все остальные спортсмены России, попавшие на Игры. Даже Андрей Ларьков, который до этого не один год выступал на высшем уровне, сумел добиться наивысшего достижения в карьере — завоевать личную олимпийскую медаль.

И на этом их достижения в минувшем сезоне не закончились. Большунов продолжил третировать на лыжне главных конкурентов в борьбе за первые места — норвежцев и их главную звезду — Йоханнеса Клэбо, который в Пхёнчхане завоевал три золота.

Сражения сверстников Большунова и Клэбо в конце сезона получились особенно жаркими. И веселыми. Российский лыжник еще во время Олимпиады запомнился своими нестандартными выходками, когда он, к примеру, во время церемонии награждения в шутку попытался отнять более ценную медаль у другого норвежца — Мартина Сундбю.

В одной из последних гонок прошлого сезона он вновь повеселил публику, предложив Клэбо провести небольшой забег-реванш во время круга почета по итогам спринтерской гонки.

Читайте также
«После смерти родителей младший брат мне как сын». История лыжника, который пока быстрее Большунова

Скандинаву пришлась по душе изобретательность своего российского коллеги, вот только он совершенно не понимал, что тот ему говорит. «Осталось подучить язык, — говорил Большунов. — Когда с ним будем полноценно общаться, будет еще больше интересного, это сто процентов. И тот же спринт будет чуть побольше и поинтересней, чтобы все четко было».

На то, чтобы подучить английский, у Большунова было пять месяцев. Оценить лингвистические успехи конкурента Клэбо сможет уже в Куусамо, где лыжники сойдутся в спринтерской гонке классическом стилем. Заодно проверят и свою готовность к сезону.

Большунов уже на предсезонных стартах показал неплохие результаты, победив в контрольных стартах национальной сборной и став вторым на международном турнире в Муонио. К слову, там его обыграло еще одно норвежское дарование — лыжник по имени Эрик Валнес, который не будет довольствоваться этим успехом.

Читайте также
Вяльбе рассказала о проблемах с сердцем сильнейшей российской лыжницы

Вылегжанин снова в деле

Помимо Большунова, на первый этап Кубка мира едет и Максим Вылегжанин — ветеран российских лыжных гонок, чемпион мира. Он также без объяснения причин не получил приглашения на последние Игры, хотя и был полностью оправдан арбитражным судом, который рассматривал дело о его причастности к нарушению антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

36-летний Вылегжанин не скрывал, что мог завершить карьеру после прошлого сезона, как это сделал, к примеру, олимпийский чемпион Александр Легков, однако все-таки решил помочь команде, в том числе — на чемпионате мира. Как и опытные лыжницы Наталья Матвеева и Евгения Шаповалова, которые также возвращаются на международную арену после длительных судебных разбирательств, которые сопровождались отстранением от стартов. Молодые Белорукова и Непряева в свою очередь попробуют доказать неслучайность своих успехов на Олимпиаде.

При этом далеко не всем сильным лыжникам досталось место на первом этапе Кубка мира. Так, в заявку не попали призеры Игр Спицов, Александр Бессмертных, призер чемпионата мира Евгений Белов и еще один сильный молодой лыжник Андрей Мельниченко.

Впрочем, президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной Елена Вяльбе не видит в этом трагедии, по ее словам, до чемпионата мира шанс проявить себя будет у всех.?

В любом случае, если все для российской сборной сложится удачно, к чемпионату мира мы получим очень сильную мужскую команду, которую за собой будут вести Устюгов, Большунов и Вылегжанин.

Читайте также
Тереза Йохауг победила в первой гонке после дисквалификации за допинг

Резвая Тереза

Предстоящий сезон будет примечателен возвращением после почти двухлетней дисквалификации семикратной чемпионки мира и двукратной обладательницы Кубка мира Терезы Йохауг. В октябре 2016 года допинг-проба норвежки дала положительный результат на анаболический стероид клостебол, который запрещен Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Из-за дисквалификации 30-летняя лыжница не смогла принять участие в Олимпийских играх. В отсутствие своей соотечественницы Марит Бьорген, которая ушла из профессионального спорта, Йохауг будет главным фаворитом сезона, как в общем зачете Кубка, так и на чемпионате мира.

На контрольных стартах в Норвегии в прошлые выходные Йохауг одержала убедительную победу в гонке на 10 км свободным стилем, опередив ставшую второй Ингвильд Эстберг на 26 секунд, а занявшую третье место американку Сэйди Бьорнсен — на минуту и 45 секунд. Именно эти спортсменки, а также другая представительница Норвегии Хейди Вен и еще одна американка Джессика Диггинс видятся фаворитами предстоящего Кубка мира в общем зачете и дистанционных гонках. Главной претенденткой на победу в спринтерском зачете является норвежка Майкен Фалла.

В Швеции на минувшей неделе также прошли контрольные старты, которые принесли достаточно неожиданные результаты. Гонку с раздельным стартом на 10 км классическим стилем ожидаемо выиграла Шарлотт Калла. Обратила на себя внимание 19-летняя чемпионка мира среди юниорок 2018 года Фрида Карлссон, ставшая второй. А вот в «разделке» на 5 км свободным стилем победу одержала 21-летняя Эбба Андерссон, опередив Каллу на две с половиной секунды. В спринте первое место заняла Ханна Фальк, второе — Майя Дальквист, а олимпийская чемпионка Стина Нильссон стала только третьей.

Шведские лыжницы вряд ли будут претендентами на победу в каком-либо из зачетов Кубка мира. Лидеры команды последних сезонов Калла и Нильссон заявили, что не будут принимать участие в «Тур де Ски» и, возможно, пожертвуют несколькими этапами ради подготовки к чемпионату мира. Зато будет интересно понаблюдать за прогрессом молодых шведок.

Многие специалисты отмечают, что в Швеции подрастает поколение, сопоставимое по силе с нынешним норвежским.

Читайте также
Журналисты признали Колонью и Стоха «Королями лыж»

Российским лыжницам бороться с представительницами Норвегии и Швеции в предстоящем сезоне будет крайне сложно. Однако претендовать на призовые позиции россиянки будут регулярно. В эстафетах борьба за бронзовые награды, вероятнее всего, предстоит с командой США, а также сборной Финляндии, в составе которой есть хорошая дистанционщица Криста Пярмякоски.

В мужской части конкуренцию российским и норвежским лыжникам на постоянной основе могут составить дистанционщики Алекс Харви (Канада) и Дарио Колонья (Швейцария), а также итальянский спринтер Федерико Пеллегрино. Некогда грозная шведская команда переживает кризис и рискует вовсе остаться без медалей чемпионата мира.

На последнем контрольном старте в «разделке» на 10 км первое место между собой поделили Йенс Бурман и Карл-Юхан Вестберг. А многолетний лидер команды, двукратный олимпийский чемпион в эстафете (2010, 2014) Даниэль Рикардссон уступил даже японцу Кэйшину Йошиде. Наибольшие шансы выстрелить у 23-летнего спринтера Оскара Свенссона, который в прошлом сезоне периодически выходил в финалы, но до подиума не добирался.

Артем Кузнецов

 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Два матча 15-го тура чемпионата России пройдут в пятницу
Обнародованы вероятные изменения в футбольных правилах
Олимпийский чемпион рассказал о полученных угрозах из России
Ибрагимович призвал целовать его уродливые ноги
УЕФА назвал трех лауреатов премии Fair Play по итогам сезона
БК «Лига Ставок» раздает фрибеты на «Черную пятницу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь