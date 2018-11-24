Лыжный баттл — «русские против норвежцев»: главная интрига Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

В субботу, 24 ноября, в финском Куусамо стартует Кубок мира по лыжным гонкам. «СЭ» рассказывает о главных интригах сезона.

Большунов и Устюгов против Клебо

Пожалуй, впервые за несколько последних лет российские лыжники подходят к очередному сезону в статусе фаворитов. По количеству титулов и олимпийских наград наша команда бьет кого угодно, даже норвежцев. Достаточно сказать, что один из лидеров викингов Мартин Йонсруд Сундбю держит для мотивации на прикроватной тумбочке три фотографии. Все три — россиян! Изображения Сергея Устюгова, Александра Большунова и Дениса Спицова мотивируют его трудиться еще усердней.

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В принципе, Сундбю плюс Йоханнес Клебо против молодых россиян — и есть главная интрига предстоящего сезона. А если говорить о его начале, то даже более конкретно: Клебо против Большунова. Оба очень уверенно чувствуют себя как в спринтах, так и в дистанционных гонках. Победа в общем зачете Кубка мира — не такая уж фантастическая цель для Большунова, который, судя по предсезонке, пребывает в отличной форме и настроении.

Устюгов вполне мог бы вмешаться в эту борьбу. Но перелом пальца после падения на лыжероллерах временно оставил его вне игры. Наш лидер вернется в строй, скорее всего, только после Нового года. Но сохраняет все шансы позажигать на чемпионате мира, который в этом сезоне пройдет c 19 февраля по 3 марта в австрийском Зеефельде.

Йохауг возвращается

Экс-принцесса лыж Тереза Йохауг отбыла допинговую дисквалификацию, которая стоила ей участия в Олимпийских играх. Несмотря на громкий скандал, Йохауг не бросала тренировок и, очевидно, подходит к новому сезону в прекрасной форме. Неделю назад она выиграла обе гонки на соревнованиях в Норвегии и теперь ставит своей целью победу в дистанционном зачете Кубка мира.

Помимо легенд Марит Бьорген и Юстины Ковальчик, трижды выигрывать этот трофей не удавалось никому. Йохауг горит желанием присоединиться к этой почетной компании, ведь два Кубка мира в дистанционных гонках у нее уже есть.

Сборная России: перезагрузка

Наша команда готовилась к этому сезону по необычной схеме. Президент федерации Елена Вяльбе полностью отказалась от классических мужских и женских команд. Вместо этого были смешанные тренировочные группы под руководством четырех разных тренеров: Маркуса Крамера, Юрия Бородавко, Егора Сорина и Олега Перевозчикова. В каждой из этих групп есть свои звезды, каждая работала по своему, отдельному плану. Кто будет сильнее — тот и будет ездить на гонки Кубка мира.

Плюс не стоит забывать о ротации. В лыжных гонках, в отличие от биатлона, есть специализация между дистанциями и стилями. Поэтому не стоит удивляться, что, например, в составе на первый этап Кубка мира нет призера Олимпиады-2018 Анны Нечаевской. Она предпочитает «конек» и присоединится к команде чуть позже.

В целом, такого многообразия тренировочных подходов нет, наверное, больше ни в одной российской команде в любом виде спорта. При этом Вяльбе умудряется избегать склок и поддерживать нормальную рабочую атмосферу. Четыре группы — это ведь и дополнительная страховка. Если кто-то из тренеров просчитается и завалит сезон, всегда есть трое других, которые работали иначе.

Так что нам точно будет интересно. Лыжный баттл «русские против норвежцев» открывается уже завтра!

Сборная России на первом этапе Кубка мира

Мужчины. Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Алексей Петухов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Станислав Волженцев.

Женщины. Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева, Евгения Шаповалова, Полина Некрасова (победитель Континентального кубка).

Расписание первого этапа Кубка мира. Куусамо (Финляндия)