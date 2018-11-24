Лыжный баттл — «русские против норвежцев»: главная интрига Кубка мира
Устюгов, Большунов, Сундбю, Клебо — будет жарко.
Устюгов, Большунов, Сундбю, Клебо — будет жарко.
В субботу, 24 ноября, в финском Куусамо стартует Кубок мира по лыжным гонкам. «СЭ» рассказывает о главных интригах сезона.
Пожалуй, впервые за несколько последних лет российские лыжники подходят к очередному сезону в статусе фаворитов. По количеству титулов и олимпийских наград наша команда бьет кого угодно, даже норвежцев. Достаточно сказать, что один из лидеров викингов Мартин Йонсруд Сундбю держит для мотивации на прикроватной тумбочке три фотографии. Все три — россиян! Изображения Сергея Устюгова, Александра Большунова и Дениса Спицова мотивируют его трудиться еще усердней.
В принципе, Сундбю плюс Йоханнес Клебо против молодых россиян — и есть главная интрига предстоящего сезона. А если говорить о его начале, то даже более конкретно: Клебо против Большунова. Оба очень уверенно чувствуют себя как в спринтах, так и в дистанционных гонках. Победа в общем зачете Кубка мира — не такая уж фантастическая цель для Большунова, который, судя по предсезонке, пребывает в отличной форме и настроении.
Устюгов вполне мог бы вмешаться в эту борьбу. Но перелом пальца после падения на лыжероллерах временно оставил его вне игры. Наш лидер вернется в строй, скорее всего, только после Нового года. Но сохраняет все шансы позажигать на чемпионате мира, который в этом сезоне пройдет c 19 февраля по 3 марта в австрийском Зеефельде.
Наша команда готовилась к этому сезону по необычной схеме. Президент федерации Елена Вяльбе полностью отказалась от классических мужских и женских команд. Вместо этого были смешанные тренировочные группы под руководством четырех разных тренеров: Маркуса Крамера, Юрия Бородавко, Егора Сорина и Олега Перевозчикова. В каждой из этих групп есть свои звезды, каждая работала по своему, отдельному плану. Кто будет сильнее — тот и будет ездить на гонки Кубка мира.
Плюс не стоит забывать о ротации. В лыжных гонках, в отличие от биатлона, есть специализация между дистанциями и стилями. Поэтому не стоит удивляться, что, например, в составе на первый этап Кубка мира нет призера Олимпиады-2018 Анны Нечаевской. Она предпочитает «конек» и присоединится к команде чуть позже.
В целом, такого многообразия тренировочных подходов нет, наверное, больше ни в одной российской команде в любом виде спорта. При этом Вяльбе умудряется избегать склок и поддерживать нормальную рабочую атмосферу. Четыре группы — это ведь и дополнительная страховка. Если
Так что нам точно будет интересно. Лыжный баттл «русские против норвежцев» открывается уже завтра!