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00:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лыжный баттл — «русские против норвежцев»: главная интрига Кубка мира

Устюгов, Большунов, Сундбю, Клебо — будет жарко.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу, 24 ноября, в финском Куусамо стартует Кубок мира по лыжным гонкам. «СЭ» рассказывает о главных интригах сезона.

Большунов и Устюгов против Клебо

Пожалуй, впервые за несколько последних лет российские лыжники подходят к очередному сезону в статусе фаворитов. По количеству титулов и олимпийских наград наша команда бьет кого угодно, даже норвежцев. Достаточно сказать, что один из лидеров викингов Мартин Йонсруд Сундбю держит для мотивации на прикроватной тумбочке три фотографии. Все три — россиян! Изображения Сергея Устюгова, Александра Большунова и Дениса Спицова мотивируют его трудиться еще усердней.

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В принципе, Сундбю плюс Йоханнес Клебо против молодых россиян — и есть главная интрига предстоящего сезона. А если говорить о его начале, то даже более конкретно: Клебо против Большунова. Оба очень уверенно чувствуют себя как в спринтах, так и в дистанционных гонках. Победа в общем зачете Кубка мира — не такая уж фантастическая цель для Большунова, который, судя по предсезонке, пребывает в отличной форме и настроении.

Устюгов вполне мог бы вмешаться в эту борьбу. Но перелом пальца после падения на лыжероллерах временно оставил его вне игры. Наш лидер вернется в строй, скорее всего, только после Нового года. Но сохраняет все шансы позажигать на чемпионате мира, который в этом сезоне пройдет c 19 февраля по 3 марта в австрийском Зеефельде.

Йохауг возвращается

Экс-принцесса лыж Тереза Йохауг отбыла допинговую дисквалификацию, которая стоила ей участия в Олимпийских играх. Несмотря на громкий скандал, Йохауг не бросала тренировок и, очевидно, подходит к новому сезону в прекрасной форме. Неделю назад она выиграла обе гонки на соревнованиях в Норвегии и теперь ставит своей целью победу в дистанционном зачете Кубка мира.

Помимо легенд Марит Бьорген и Юстины Ковальчик, трижды выигрывать этот трофей не удавалось никому. Йохауг горит желанием присоединиться к этой почетной компании, ведь два Кубка мира в дистанционных гонках у нее уже есть.

Сборная России: перезагрузка

Наша команда готовилась к этому сезону по необычной схеме. Президент федерации Елена Вяльбе полностью отказалась от классических мужских и женских команд. Вместо этого были смешанные тренировочные группы под руководством четырех разных тренеров: Маркуса Крамера, Юрия Бородавко, Егора Сорина и Олега Перевозчикова. В каждой из этих групп есть свои звезды, каждая работала по своему, отдельному плану. Кто будет сильнее — тот и будет ездить на гонки Кубка мира.

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Плюс не стоит забывать о ротации. В лыжных гонках, в отличие от биатлона, есть специализация между дистанциями и стилями. Поэтому не стоит удивляться, что, например, в составе на первый этап Кубка мира нет призера Олимпиады-2018 Анны Нечаевской. Она предпочитает «конек» и присоединится к команде чуть позже.

В целом, такого многообразия тренировочных подходов нет, наверное, больше ни в одной российской команде в любом виде спорта. При этом Вяльбе умудряется избегать склок и поддерживать нормальную рабочую атмосферу. Четыре группы — это ведь и дополнительная страховка. Если кто-то из тренеров просчитается и завалит сезон, всегда есть трое других, которые работали иначе.

Так что нам точно будет интересно. Лыжный баттл «русские против норвежцев» открывается уже завтра!

Сборная России на первом этапе Кубка мира

  • Мужчины. Александр Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Алексей Петухов, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Станислав Волженцев.
  • Женщины. Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Яна Кирпиченко, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева, Евгения Шаповалова, Полина Некрасова (победитель Континентального кубка).

Расписание первого этапа Кубка мира. Куусамо (Финляндия)

  • 24 ноября. Спринт, классический стиль. Мужчины, женщины.
  • 25 ноября. Женщины. 10 км, классический стиль. Мужчины. 15 км, классический стиль. ​
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