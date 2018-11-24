Российский лыжник Большунов победил в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии
ТАСС, 24 ноября. Россиянин Александр Большунов одержал победу в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.
ТАСС, 24 ноября. Россиянин Александр Большунов одержал победу в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.
Второе место занял норвежский спортсмен Йоханнес Клэбо, третьим стал его соотечественник Эйрик Брансдал.
В общем зачете Кубка мира прошлого сезона Большунов стал пятым. На Олимпиаде в Пхёнчхане россиянин выиграл бронзу в личном спринте классическим стилем и серебро в
Этап Кубка мира в Финляндии завершится в воскресенье.