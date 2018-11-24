Российский лыжник Большунов победил в спринте на этапе Кубка мира в Финляндии

В общем зачете Кубка мира прошлого сезона Большунов стал пятым. На Олимпиаде в Пхёнчхане россиянин выиграл бронзу в личном спринте классическим стилем и серебро в масс-старте на 50 км, вместе с Денисом Спицовым — серебро в командном спринте свободным стилем, вместе с Андреем Ларьковым, Спицовым и Алексеем Червоткиным — серебро в эстафете 4×10 км.