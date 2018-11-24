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17:55 (мск), источник: ТАСС

Легков: У России самая сильная молодежь в мировых лыжных гонках

МОСКВА, 24 ноября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Молодые российские лыжники являются сильнейшими в мире. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу в финской Руке стартовал Кубок мира сезона-2018/19. В женском спринте первой стала 23-летняя россиянка Юлия Белорукова, показав результат 2 минуты 52,62 секунды. Второй стала шведка Майя Дальквист (+1,12), третье место заняла ее соотечественница Ида Ингемарсдоттер (+1,51). В спринте у мужчин первенствовал 21-летний россиянин Александр Большунов с результатом 2 минуты 29,35 секунды, опередив норвежцев Йоханнеса Клэбо (+0,31) и Эйрика Брансдала (+1,35).

«Две победы — это здорово. Я заметил, что наша молодежь в лыжах очень сильно выделяется. Если взять нынешнюю картину мировых лыжных гонок, то наши молодые спортсмены показывают, что они объективно самые сильные в мире. Все закономерно, так и должно быть», — заявил Легков.

Лидер национальной команды Сергей Устюгов продолжает восстановление от перелома пальца и не поможет команде на стартовых этапах Кубка мира. «На месте Сергея я бы все тяжеловато переваривал, хочется, конечно, бежать, но травма. Он тоже талантливый, один из сильнейших в мире, он сейчас отойдет, его нужно поддерживать, чтобы все хорошо было. Устюгов сейчас спокойно вкатится, и все у него получится», — добавил Легков.

Этап Кубка мира в Руке завершится в воскресенье.

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