Российские лыжники золотым дублем стартовали в новом сезоне Кубка мира
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. В субботу в финской Руке стартовал Кубок мира сезона-2018/19. В двух спринтерских гонках первенствовали россияне Александр Большунов и Юлия Белорукова.
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. В субботу в финской Руке стартовал Кубок мира сезона-2018/19. В двух спринтерских гонках первенствовали россияне Александр Большунов и Юлия Белорукова.
Кубок мира нового сезона стартовал женским спринтом, в котором победу одержала Белорукова. Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 52,62 секунды, опередив представительниц Швеции Майю Дальквист (+1,12) и Иду Ингемарсдоттер (+1,51).
После финиша Белорукова отметила, что Рука является для нее счастливым местом. «Я была очень сильной на последних метрах, не дала соперницам себя обойти, я счастлива. Спасибо болельщикам за отличную атмосферу, Рука — это счастливое место для меня, здесь был мой первый личный подиум на Кубке мира в карьере», — отметила спортсменка.
Почин Белоруковой поддержал Большунов, который в мужском спринте показал результат 2 минуты 29,35 секунды. В финишном створе россиянин опередил своего принципиального соперника из Норвегии Йоханнеса Клэбо (+0,31). Третье место занял еще один норвежец Эйрик Брансдал (+1,35).
«Если честно, сегодня с утра был неспокоен, ничто не предвещало победу. В прологе не все получилось, но уже в забегах почувствовал силу, понял, что могу бороться за победу. Все соперники сильные, все решалось на финише, я рад, что все получилось», — заявил после гонки Большунов.
Двойная победа на старте нового сезона говорит о том, что плеяда молодых российских лыжников, которая громко заявила о себе на прошедшей в Пхёнчхане Олимпиаде, выходит на новый уровень. 21-летний Большунов и 23-летняя Белорукова с самого начала оправдывают звание одних из главных надежд сезона.
«Я всегда ожидаю от ребят побед.
Недавно завершивший карьеру олимпийский чемпион Александр Легков заявил ТАСС, что у России самая сильная молодежь в мировых лыжных гонках. «Я заметил, что наша молодежь в лыжах очень сильно выделяется. Если взять нынешнюю картину мировых лыжных гонок, то наши молодые спортсмены показывают, что они объективно самые сильные в мире. Все закономерно, так и должно быть», — заявил Легков.
Стоит отметить, что успешный старт сезона выдался в отсутствие одного из лидеров национальной команды Сергея Устюгова. Двукратный чемпион мира продолжает восстановление от перелома пальца и не сможет помочь команде на старте Кубка мира. «Он тоже талантливый, один из сильнейших в мире, он сейчас отойдет, его нужно поддерживать, чтобы все хорошо было. Устюгов сейчас спокойно вкатится, и все у него получится», — подчеркнул Легков.
После того, как Устюгов наберет форму, он вмешается в борьбу между Большуновым и Клэбо, считает
Этап Кубка мира в Руке завершится в воскресенье гонками классическим стилем на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин.