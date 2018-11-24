Российские лыжники золотым дублем стартовали в новом сезоне Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

Кубок мира нового сезона стартовал женским спринтом, в котором победу одержала Белорукова. Россиянка преодолела дистанцию за 2 минуты 52,62 секунды, опередив представительниц Швеции Майю Дальквист (+1,12) и Иду Ингемарсдоттер (+1,51).

После финиша Белорукова отметила, что Рука является для нее счастливым местом. «Я была очень сильной на последних метрах, не дала соперницам себя обойти, я счастлива. Спасибо болельщикам за отличную атмосферу, Рука — это счастливое место для меня, здесь был мой первый личный подиум на Кубке мира в карьере», — отметила спортсменка.

Почин Белоруковой поддержал Большунов, который в мужском спринте показал результат 2 минуты 29,35 секунды. В финишном створе россиянин опередил своего принципиального соперника из Норвегии Йоханнеса Клэбо (+0,31). Третье место занял еще один норвежец Эйрик Брансдал (+1,35).

«Если честно, сегодня с утра был неспокоен, ничто не предвещало победу. В прологе не все получилось, но уже в забегах почувствовал силу, понял, что могу бороться за победу. Все соперники сильные, все решалось на финише, я рад, что все получилось», — заявил после гонки Большунов.

Начало успешного сезона

Двойная победа на старте нового сезона говорит о том, что плеяда молодых российских лыжников, которая громко заявила о себе на прошедшей в Пхёнчхане Олимпиаде, выходит на новый уровень. 21-летний Большунов и 23-летняя Белорукова с самого начала оправдывают звание одних из главных надежд сезона.

«Я всегда ожидаю от ребят побед. Кто-то очень порадовал, кто-то огорчил, как это обычно бывает в спорте. В принципе, супер, ничего не могу сказать, куда еще больше и выше? Надеемся, что такой старт задаст тон всему сезону», — сказала в беседе с ТАСС глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Недавно завершивший карьеру олимпийский чемпион Александр Легков заявил ТАСС, что у России самая сильная молодежь в мировых лыжных гонках. «Я заметил, что наша молодежь в лыжах очень сильно выделяется. Если взять нынешнюю картину мировых лыжных гонок, то наши молодые спортсмены показывают, что они объективно самые сильные в мире. Все закономерно, так и должно быть», — заявил Легков.

Стоит отметить, что успешный старт сезона выдался в отсутствие одного из лидеров национальной команды Сергея Устюгова. Двукратный чемпион мира продолжает восстановление от перелома пальца и не сможет помочь команде на старте Кубка мира. «Он тоже талантливый, один из сильнейших в мире, он сейчас отойдет, его нужно поддерживать, чтобы все хорошо было. Устюгов сейчас спокойно вкатится, и все у него получится», — подчеркнул Легков.

После того, как Устюгов наберет форму, он вмешается в борьбу между Большуновым и Клэбо, считает вице-президент ФЛГР Сергей Крянин. «Соперничество Большунова и Клэбо будет ярким, но дождемся, когда выздоровеет Сергей Устюгов. Будем следить за этими бойцами, интрига должна быть», — поделился своими ожиданиями от сезона Крянин.