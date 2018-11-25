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17:36 (мск), источник: Sport24

Большунов снова разорвал всех норвежцев и шведов. Ему уже пророчат победу в Кубке мира

Он выиграл обе гонки на старте сезона.

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Источник: instagram.com/russianskiteam

В субботу в финской Руке стартовал Кубок мира по лыжным гонкам. И первые же две гонки принесли с собой лавину кайфа для российских болельщиков. И в женском, и в мужском спринте победили наши лыжники — Юлия Белорукова и Александр Большунов. Они со своей стороны сделали максимум, чтобы именно лыжные гонки стали своеобразным наркотиком для любителей зимних видов. Уже всем понятно, что биатлонисты и близко не подберутся к таким результатам. За положительными эмоциями — это к лыжникам!

Прямо сейчас нет никого круче Большунова

После вчерашнего спринта болельщики норвежской сборной писали, что Большунов бы не выиграл, если бы Йоханнес Клэбо раньше времени не притормозил на финише. Да, наверное. Но кого волнуют проблемы Клэбо, он был наказан за раздолбайство. Большунов боролся до конца и выиграл.

Но наверное, все эти разговорчики дошли и до лидера российской сборной. И на «пятнашку» классикой с раздельным стартом он выходил с еще большим желанием всем доказать, что желтая майка лидера досталась ему по праву.

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Большунов стартовал одним из последних, до него ушли на дистанцию все остальные россияне: Ларьков, Вылегжанин, Червоткин, Якимушкин и Семиков. Довольно выгодная позиция досталась Саше. Из тех, кто мог реально с ним бороться, за спиной остался только канадец Харви, время других топов ему сообщали на дистанции.

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На первых четырех промежуточных отметках Большунов отмечался в топ-3, но не был лидером. Мощнее всех первую треть гонки провел Эмил Иверсен. Но уже на 6 км россиянин подвинул и его, правда, всего на 0,4 сек. Дальше — больше. На 9,6 км преимущество выросло до 10 секунд. И положительную динамику Большунов сохранил до конца. На каждом километре он по чуть-чуть прибавлял. Не было ядерных взрывов. Просто российский лидер Кубка мира очень четко разложился и взял темпом. Иверсен же чуть-чуть задохнулся, слишком быстро начав. В итоге он проиграл Большунову 19,5 секунд. И это много для 15-километровой гонки.

Секрета успеха никакого у меня нет. Просто сегодня я начал не так быстро, как обычно, зато смог добавить в конце. Рад, что гонка получилась.
Александр Большунов

Лаконичен был Александр, ну и не время сейчас много говорить. Силы понадобятся, чтобы защищать желтую майку лидера Кубка мира. Из Финляндии Большунов уезжает с максимальными 200 очками.

Если Иверсен проиграл Большунову около 20 секунд, то остальные еще больше. Лидер шведской команды Калле Халфварссон, замкнувший тройку, оказался в 21,2 сек позади. Олимпийский чемпион Ииво Нисканен из Финляндии, фаворит финской публики, выступил дома средненько: он седьмой (+43,6) Главный оппонент Большунова Йоханнес Клэбо занял 9-е место (+47,6).

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Очень круто выступила сборная России в целом. Все шесть гонщиков попали в топ-20. Андрей Ларьков стал 5-м, Максим Вылегжанин — 6-м, Алексей Червоткин — 12-м, Иван Якимушкин — 13-м, Илья Семиков — 16-м.

Белорукова возглавила женский Кубок мира

Юлия Белорукова больше известна как качественный спринтер. Это она и продемонстрировала в субботу, убрав куда более титулованных девчонок. В дистанционных гонках в последние годы она чаще оказывалась во второй десятке. Но на волне успеха и сегодня ей удалось прыгнуть выше головы, хотя большие ожидания связывались с Натальей Непряевой.

Пятое место для Белоруковой на «десятке» — это топ-результат. Главное, что он принес ей 45 очков. И теперь со 145 баллами она возглавляет общий зачет Кубка мира. До сих пор кажется, что это сон.

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Победить вернувшуюся после дисквалификации норвежку Терезу Йохауг сегодня никто не мог. Это было нереально. Да и для всех очевидно, что она главный фаворит за большой хрустальный глобус после ухода из спорта Марит Бьорген. Больше 20 секунд Йохауг привезла шведской приме Шарлотте Калле. Теперь все молятся, чтобы все дистанционные гонки не получились столь же однозначными. Но, по крайней мере, смотреть на норвежку приятно, она красотка!

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Наталья Непряева в сегодняшней гонке финишировала с седьмым временем и такая же позиция у нее в общем зачете Кубка мира (65 очков). И это тоже очень круто. Несколько лет назад Россия только мечтала о двух девушках в топ-10 генеральной классификации.

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