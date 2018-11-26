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26 ноября, источник: Газета.Ру

Его боятся даже норвежцы: российский лыжник побеждает всех

Российский лыжник Александр Большунов выиграл вторую гонку подряд на старте Кубка мира. Оставшийся позади триумфатор прошлого сезона норвежец Йоханнес Клебо признался, что отобрать лидерство у россиянина будет непросто.

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Источник: РИА "Новости"

Российский лыжник Александр Большунов продолжает оставаться непобедимым на этапах Кубка мира.

В воскресенье обладатель четырех медалей Олимпиады-2018 завоевал золото в индивидуальной гонке на 15 километров на этапе в финской Руке.

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21-летний спортсмен преодолел дистанцию за 36 минут 17,8 секунды. К финишу Большунов создал себе большой отрыв относительно преследователей — занявший второе место норвежец Эмиль Иверсен проиграл россиянину почти 20 секунд. Замкнул тройку призеров швед Калле Хальварссон (+21,2).

Остальные россияне тоже финишировали рядом с лидирующими позициями: Андрей Ларьков (+34,3) занял пятое место, Максим Вылегжанин (+42,2) — шестое, Алексей Червоткин (+55,9) — 12-е, Иван Якимушкин (+56,0) — 13-е, Илья Семиков (+1 минута 2,6 секунды) — 16-е.

Лидер мировых лыж последних сезонов, обладатель трех золотых медалей Игр-2018 норвежец Йоханнес Хесфлот Клебо был только девятым. В субботу он тоже проиграл Большунову — россиянин перехитрил соперника в финишном створе в финале спринта.

После завоевания второй подряд золотой медали Большунов признался, что не считает себя королем.

«Не так оно, я не считаю себя таким», — сказал Большунов, комментируя произнесенное диктором по стадиону звание «короля города Рука».

Только начало сезона и вся борьба еще впереди, и сейчас бессмысленно делать какие-то выводы.
Александр Большунов

«Только начало сезона и вся борьба еще впереди, и сейчас бессмысленно делать какие-то выводы. Рад, что гонка сложилась, лыжи ехали. Начал не так быстро, как обычно, но потом смог держать свою скорость. И вот этому я больше всего рад, что смог удержать свой темп, а в конце не сбавить. Этапом доволен», — цитирует лыжника «РИА Новости».

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Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин рассказал, как Большунову удалось достичь победы.

«Сегодня Саша рисковал, у него было огромное желание победить, это хорошо и здорово. Этот результат подтверждает, что в начале сезона он находится в очень хорошей форме. Будем надеяться, что Большунов возьмет на себя ответственность за лидерство в команде, будет тянуть это бремя. Но сезон длинный, у нас есть еще другие ребята, и есть ряд травмированных. Надеемся, что этот сезон будет очень интересным и будет много побед у наших ребят», — цитирует Крянина ТАСС.

«Я думаю, все прекрасно уже понимают и знают, что он не тот человек, которого могут расслабить победы на старте сезона. Наоборот, с каждой победой он только входит во вкус, никаких мыслей о том, чтобы расслабиться и быть не может. Наоборот, аппетит приходит во время еды. У меня у самой за всю карьеру не было мысли о том, чтобы выиграть и позволить себе расслабиться. Его все это только раззадоривает и прибавляет мотивации», — поделилась мнением об успехах Александра глава ФЛГР Елена Вяльбе.

Силу российского лыжника отмечает и сам Клебо.

Желтая майка лидера у Большунова, и ее сложно будет отнять. Я не сдаюсь, но это не самое важное в этом сезоне. Основное внимание чемпионату мира, а Кубок и лидерство в нем могут лишь стать бонусом.
Йоханнес Клебо

«Желтая майка лидера у Большунова, и ее сложно будет отнять. Я не сдаюсь, но это не самое важное в этом сезоне. Основное внимание чемпионату мира, а Кубок и лидерство в нем могут лишь стать бонусом. Большунов, кажется, в гораздо лучшей форме, чем в прошлом году. Он очень силен. Также нет сомнений, что я не в той форме, как был в прошлом году. Но с каждым этапом моя форма будет становиться лучше. 47 секунд проигрыша — это много. Мне предстоит немало поработать до следующих выходных. Если я продолжу проигрывать по 47 секунд в каждой гонке, то постепенно лишусь сна», — приводит слова Клебо Dagbladet.

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Также в воскресенье прошла женская индивидуальная гонка на 10 километров. Выигравшая спринт Юлия Белорукова на этот раз осталась пятой. Победила норвежка Тереза Йохауг, проводившая первую гонку после дисквалификации за допинг. Второе и третье места заняли шведки Шарлотт Калла и Эбба Андерсон.

«Ее результат и та форма, в которой Тереза находится, не удивляет. Мы же сейчас находимся постоянно в ситуации, когда отслеживаем их результаты, и они отслеживают наши по интернету. Знаем, как они отбирались. Поэтому прекрасно понимали, в какой форме она сейчас, и в этой победе нет ничего удивительного. Скорее, удивил подиум у Эббы Андерссон, она раньше на подиуме не была. Но мы и за результатами шведок следим, надеемся, что и наша молодежь не будет отставать», — сказала Вяльбе.

Тем не менее Белорукова сумела сохранить первое место в общем зачете Кубка мира. А Большунов лидирует с огромным отрывом.

Лыжные гонки. Кубок мира. Женщины. Общий зачет
1. Юлия Белорукова (Россия) — 145 очков.
2. Тереза Йохауг (Норвегия) — 100.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 85.
4. Мая Дальквист (Швеция) — 80.
4. Шарлотт Калла (Швеция) — 80.
6. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) — 75.
7. Наталья Непряева (Россия) — 65.
8. Стина Нильссон (Швеция) — 64.
9. Эбба Андерсон (Швеция) — 60.
10. Сэйди Бьорнсен (США) — 56…
20. Евгения Шаповалова (Россия) — 20…
26. Лидия Дуркина (Россия) — 16…
35. Наталья Матвеева (Россия) — 11.

Мужчины. Общий зачет
1. Александр Большунов (Россия) — 200 очков.
2. Эмиль Иверсен (Норвегия) — 130.
3. Йоханнес Хесфлот Клебо (Норвегия) — 109.
4. Калле Хальфварссон (Швеция) — 96.
5. Эйрик Брандсдаль (Норвегия) — 60.
6. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 50.
7. Андрей Ларьков (Россия) — 45.
7. Глеб Ретивых (Россия) — 45.
9. Алекс Харви (Канада) — 41.
10. Сондре Турволль Фоссли (Норвегия) — 40.
10. Максим Вылегжанин (Россия) — 40.

Константин Лесик

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