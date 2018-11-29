Большунов, Спицов и Белорукова выступят на этапе КМ в Лиллехаммере

Второй этап Кубка мира пройдет в норвежском Лиллехаммере с 30 ноября по 2 декабря. В программе этапа, который пройдет в формате мини-тура, запланированы спринтерские гонки свободных стилем, индивидуальные гонки свободным стилем и гонки преследования.
В составе женской сборной России выступят: Татьяна Алешина, Белорукова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева Елена и Евгения Шаповалова.
Мужская команда: Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Спицов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.