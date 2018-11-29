Большунов, Спицов и Белорукова выступят на этапе КМ в Лиллехаммере

Второй этап Кубка мира пройдет в норвежском Лиллехаммере с 30 ноября по 2 декабря. В программе этапа, который пройдет в формате мини-тура, запланированы спринтерские гонки свободных стилем, индивидуальные гонки свободным стилем и гонки преследования.