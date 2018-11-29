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13:48 (мск), источник: Р-Спорт

Большунов, Спицов и Белорукова выступят на этапе КМ в Лиллехаммере

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Сергей Смышляев. Лыжники Александр Большунов, Денис Спицов и Юлия Белорукова вошли в состав сборной России на второй этап Кубка мира, сообщили РИА Новости в Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

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Источник: РИА "Новости"

Второй этап Кубка мира пройдет в норвежском Лиллехаммере с 30 ноября по 2 декабря. В программе этапа, который пройдет в формате мини-тура, запланированы спринтерские гонки свободных стилем, индивидуальные гонки свободным стилем и гонки преследования.

В составе женской сборной России выступят: Татьяна Алешина, Белорукова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Яна Кирпиченко, Наталья Матвеева, Наталья Непряева, Елена Соболева Елена и Евгения Шаповалова.

Мужская команда: Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Спицов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин.

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