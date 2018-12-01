Йохауг выиграла женскую индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем
На втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем.
На втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем.
Победу одержала норвежка Терезе Йохауг. Второй и третьей финишировали шведки Эбба Андерсон и Шарлотт Калла.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. 10 км, свободный стиль
1. Терезе Йохауг (Норвегия)
2. Эбба Андерсон (Швеция)
3. Шарлотт Калла (Швеция).