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14:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Йохауг выиграла женскую индивидуальную гонку на 10 км свободным стилем

На втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская индивидуальная гонка на 10 км свободным стилем.

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержала норвежка Терезе Йохауг. Второй и третьей финишировали шведки Эбба Андерсон и Шарлотт Калла.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. 10 км, свободный стиль

1. Терезе Йохауг (Норвегия)
2. Эбба Андерсон (Швеция)
3. Шарлотт Калла (Швеция).

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