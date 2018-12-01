Большунов взял паузу. На первых ролях — допингерша Йохауг

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лилль0
Лион0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Уфа
Футбол. Зарубежный
перерыв
Вальядолид0
Леганес2
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кристал Пэлас1
Бернли0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хаддерсфилд1
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Лестер2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Манчестер Сити1
Борнмут1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Ньюкасл Юнайтед0
Вест Хэм Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
перерыв
Арсенал К1
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия Д1
Фрайбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Штутгарт1
Аугсбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вердер1
Бавария2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ганновер-960
Герта2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Авангард1
Металлург Мг2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик3
Северсталь2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак3
ЦСКА4
Футбол. Зарубежный
20:00
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Саутгемптон
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Хоффенхайм
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
21:00
Оттава Сенаторз
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ2
Эмполи2
Хоккей. КХЛ
16:30
Торпедо НН2
ХК Динамо3
Футбол. Премьер-лига
16:30
Оренбург
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Генгам
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Амьен
Футбол. Зарубежный
16:00
Десна0
Заря Лг2
Футбол. Зарубежный
22:30
Сампдория
Болонья
Футбол. Зарубежный
22:45
Реал
Валенсия
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор1
Динамо Р0
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта2
Уэска0
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават ЮлаевБ1
Адмирал2
Хоккей. НХЛ
23:59
Ванкувер Кэнакс
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс2
Автомобилист7
Футбол. Премьер-лига
14:00
Енисей1
Ахмат1
Хоккей. НХЛ
2.12
Миннесота Уайлд
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
2.12
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
2.12
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
2.12
Флорида Пантерз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
2.12
Нью-Джерси Дэвилз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
2.12
Нью-Йорк Айлендерс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
2.12
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
2.12
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. НХЛ
2.12
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
2.12
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
7«Спартак» упустил ничью в матче с «Рапидом»
20«Спартак» в казино Монте-Карло. Помазун в воротах
17:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Большунов взял паузу. На первых ролях — допингерша Йохауг

Лидер сборной России не справился с норвежскими горками.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Кубок мира. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (С)
1. Шур Рете (Норвегия) — 36.34,0. 2. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 6,0. 3. Денис Спицов (Россия) — 28,6. 4. Дарио Колонья (Швейцария) — 38,3. 5. Андрей Мельниченко (Россия) — 40,6. 6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 45,1… 13. Андрей Ларьков (Россия) — 1.06,6…
18. Алексей Червоткин (Россия) — 1.22,0. 19. Александр Большунов (Россия) — 1.26,7… 23. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 1.34,3… 26. Иван Якимушкин (Россия) — 1.42,9… 28. Максим Вылегжанин (Россия) — 1.48,3… 47. Андрей Собакарев (Россия) — 2.37,7… 66. Глеб Ретивых (Россия) — 3.32,8.

Кубок мира. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 26.22,4. 2. Эбба Андерссон (Швеция) — 9,2. 3. Шарлотта Калла (Швеция) — 15,7. 14. Юлия Белорукова (Россия) — 1.35,0… 16. Наталья Непряева (Россия) — 1.37,2… 18. Мария Истомина (Россия) -1.39,8… 32. Анна Жеребятьева (Россия) -2.31,5… 40. Елена Соболева (Россия) -2.47,3. 41. Лидия Дуркина (Россия) -2.48,2… 49. Татьяна Алешина (Россия) — 3.21,5… 53. Наталья Матвеева (Россия) — 3.37,3… 62. Евгения Шаповалова (Россия) -4.15,7.

Александр Большунов неудачно выступает на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. После двух побед на старте сезона в финской Руке, лидер мужской сборной России проваливает вторую гонку подряд. После неудачи в пятничном спринте, Большунов не смог включиться в борьбу за высокие места и в гонке на 15 км свободным стилем. Впрочем, у своего главного оппонента — норвежца Йоханнеса Клэбо — россиянин все же выиграл. Однако звездным соперникам с 19-го места Большунова и 23-й позиции Клэбо будет очень тяжело реабилитироваться в воскресной гонке преследования. Тем более, что старт-лист персьюта формируется с учетом бонификаций.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отступление лидера

Победу на очень тяжелой размокшей дистанции с большим количеством подъемов в субботу праздновал норвежец Шур Рете. Характер трассы вообще больше подходил для легких и невысоких лыжников, чем для мускулистых атлетов. Третьим местом порадовал наших болельщиков Денис Спицов, а герой предсезонных стартов Андрей Мельниченко оказался пятым. Спицов проиграл победителю 28 секунд, а Мельниченко — 40. Это, конечно, не столь громкие результаты как на первом этапе Кубка мира, но в целом выступление мужской сборной России получилось достойным. Особенно, если учесть, что в первой десятке по итогам субботней гонки оказались 6 норвежцев, которые, вероятно, реализовали свое знание особенностей трассы.

Большунов сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира, но очевидно, что в нынешнем сезоне подавляющего преимущества над конкурентами у Александра не будет. В воскресенье ему предстоит сражаться в классической гонке преследования на 15 км, а через неделю — на 30-километровой дистанции свободным стилем в Бейтостолене. Не исключено, что по итогам норвежского отрезка россиянин передаст лидерский бип другому лыжнику. Впрочем, главные старты сезона — Тур де ски и чемпионат мира — еще не скоро, и, возможно, нет смысла выплескивать все силы в первых же гонках сезона. Помимо прочего, нынешнее отступление Большунова позволит снизить давление на молодого лыжника, которому пока нелегко постоянно находиться в зоне повышенного внимания и повышенных ожиданий.

Во время загрузки произошла ошибка.

Йохауг громит соперниц

А вот у женщин лидер первого этапа подтвердил свой статус. Тереза Йохауг выиграла вторую подряд дистанционную гонку. В коньковой разделке на 10 км в Лиллехамере 30-летняя норвежка не оставила шансов соперницам — точно так же, как на классической «десятке» неделю назад в Руке. На сей раз Тереза на 9 секунд опередила шведку Эббу Андерссон и на 15 секунд — Шарлотту Каллу, еще одну представительницу Швеции. Йохауг не смутили ни ранний стартовый номер, ни сложный для начала сезона профиль трассы, ни относительно теплая для этого времени года погода.

Очевидно, что завтра норвежка, несмотря на старт со второй позиции, будет главной претенденткой на победу и в гонке преследования на 10 км классикой. Если, конечно, она не станет жертвой вируса, который продолжает гулять в расположении сборной Норвегии и который мешает показать высокие результаты другим лыжницам из этой страны. Россиянки в Лиллехамере не попали в топ-10: лидер общего зачета Юлия Белорукова заняла 14-ю строчку, Наталья Непряева стала 16-й, а между ними расположилась Стина Нильссон. На 18-й строчке расположилась Мария Истомина. Вероятно, нашим девушка пока будет сложно вмешаться в битву Йохауг и шведок, которая обещает стать главным мотивом нынешнего сезона в женском Кубке мира.

Второй триумф Терезы кряду неизбежно поднимает вопрос о допинговом прошлом этой спортсменки. Йохауг только что отбыла допинговую дисквалификацию за употребление клостебола, якобы содержавшегося в креме для губ, который норвежка использовала по невнимательности. Тереза пыталась добиться разрешения на участие в Олимпиаде в Пхенчхане, но проиграла арбитражный суд. Сейчас Йохауг, безусловно, в полной мере отбыла свое наказание, и никаких вопросов по поводу ее участия в нынешнем Кубке мира нет. Однако осадок остается, ведь на топ-уровне зажигает спортсменка, которая однажды уже запятнала свое имя допингом.

Во всяком случае, норвежские СМИ после этапа в Руки уже предъявляли претензии Александру Большунову по поводу «криминального» прошлого его тренера Юрия Бородавко. И с этой точки зрения вина Терезы кажется намного большей, а значит сейчас все ее победы обязаны стать кристально честны и чисты. Остается надеяться, что лидера женской сборной Норвегии сейчас проверяют на допинг не менее тщательно, чем россиян, и без всяких отмазок в виде терапевтических исключений и всяких чудесным образом разрешенных противоастматических средств.

 Война в "Спартаке" продолжается
Знарок вернулся в сборную России
Дерби Лондона, Ливерпуля и «Реал Мадрид» против «Валенсии»
Российский лыжник завоевал бронзу в гонке на этапе КМ
«Это позор». Финал Кубка Либертадорес в Европе — шок для всех
«Это издевательство». «Енисей» и «Ахмат» отмучались в «минус 15»
Главный хоккейный вундеркинд России продолжает покорять НХЛ
Матч «Оренбург» — «Крылья Советов» перенесен
«Спартак» принимает ЦСКА в матче КХЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь