Большунов взял паузу. На первых ролях — допингерша Йохауг
Лидер сборной России не справился с норвежскими горками.
Лидер сборной России не справился с норвежскими горками.
Кубок мира. Мужчины. Индивидуальная гонка, 15 км (С)
1. Шур Рете (Норвегия) — 36.34,0. 2. Дидрик Тонсет (Норвегия) — 6,0. 3. Денис Спицов (Россия) — 28,6. 4. Дарио Колонья (Швейцария) — 38,3. 5. Андрей Мельниченко (Россия) — 40,6. 6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 45,1… 13. Андрей Ларьков (Россия) — 1.06,6…
18. Алексей Червоткин (Россия) — 1.22,0. 19. Александр Большунов (Россия) — 1.26,7… 23. Йоханнес Клэбо (Норвегия) — 1.34,3… 26. Иван Якимушкин (Россия) — 1.42,9… 28. Максим Вылегжанин (Россия) — 1.48,3… 47. Андрей Собакарев (Россия) — 2.37,7… 66. Глеб Ретивых (Россия) — 3.32,8.
Кубок мира. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 26.22,4. 2. Эбба Андерссон (Швеция) — 9,2. 3. Шарлотта Калла (Швеция) — 15,7. 14. Юлия Белорукова (Россия) — 1.35,0… 16. Наталья Непряева (Россия) — 1.37,2… 18. Мария Истомина (Россия) -1.39,8… 32. Анна Жеребятьева (Россия) -2.31,5… 40. Елена Соболева (Россия) -2.47,3. 41. Лидия Дуркина (Россия) -2.48,2… 49. Татьяна Алешина (Россия) — 3.21,5… 53. Наталья Матвеева (Россия) — 3.37,3… 62. Евгения Шаповалова (Россия) -4.15,7.
Александр Большунов неудачно выступает на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. После двух побед на старте сезона в финской Руке, лидер мужской сборной России проваливает вторую гонку подряд. После неудачи в пятничном спринте, Большунов не смог включиться в борьбу за высокие места и в гонке на 15 км свободным стилем. Впрочем, у своего главного оппонента — норвежца Йоханнеса Клэбо — россиянин все же выиграл. Однако звездным соперникам с 19-го места Большунова и 23-й позиции Клэбо будет очень тяжело реабилитироваться в воскресной гонке преследования. Тем более, что
Победу на очень тяжелой размокшей дистанции с большим количеством подъемов в субботу праздновал норвежец Шур Рете. Характер трассы вообще больше подходил для легких и невысоких лыжников, чем для мускулистых атлетов. Третьим местом порадовал наших болельщиков Денис Спицов, а герой предсезонных стартов Андрей Мельниченко оказался пятым. Спицов проиграл победителю 28 секунд, а Мельниченко — 40. Это, конечно, не столь громкие результаты как на первом этапе Кубка мира, но в целом выступление мужской сборной России получилось достойным. Особенно, если учесть, что в первой десятке по итогам субботней гонки оказались 6 норвежцев, которые, вероятно, реализовали свое знание особенностей трассы.
Большунов сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира, но очевидно, что в нынешнем сезоне подавляющего преимущества над конкурентами у Александра не будет. В воскресенье ему предстоит сражаться в классической гонке преследования на 15 км, а через неделю — на 30-километровой дистанции свободным стилем в Бейтостолене. Не исключено, что по итогам норвежского отрезка россиянин передаст лидерский бип другому лыжнику. Впрочем, главные старты сезона — Тур де ски и чемпионат мира — еще не скоро, и, возможно, нет смысла выплескивать все силы в первых же гонках сезона. Помимо прочего, нынешнее отступление Большунова позволит снизить давление на молодого лыжника, которому пока нелегко постоянно находиться в зоне повышенного внимания и повышенных ожиданий.
А вот у женщин лидер первого этапа подтвердил свой статус. Тереза Йохауг выиграла вторую подряд дистанционную гонку. В коньковой разделке на 10 км в Лиллехамере 30-летняя норвежка не оставила шансов соперницам — точно так же, как на классической «десятке» неделю назад в Руке. На сей раз Тереза на 9 секунд опередила шведку Эббу Андерссон и на 15 секунд — Шарлотту Каллу, еще одну представительницу Швеции. Йохауг не смутили ни ранний стартовый номер, ни сложный для начала сезона профиль трассы, ни относительно теплая для этого времени года погода.
Очевидно, что завтра норвежка, несмотря на старт со второй позиции, будет главной претенденткой на победу и в гонке преследования на 10 км классикой. Если, конечно, она не станет жертвой вируса, который продолжает гулять в расположении сборной Норвегии и который мешает показать высокие результаты другим лыжницам из этой страны. Россиянки в Лиллехамере не попали в топ-10: лидер общего зачета Юлия Белорукова заняла 14-ю строчку, Наталья Непряева стала 16-й, а между ними расположилась Стина Нильссон. На 18-й строчке расположилась Мария Истомина. Вероятно, нашим девушка пока будет сложно вмешаться в битву Йохауг и шведок, которая обещает стать главным мотивом нынешнего сезона в женском Кубке мира.
Второй триумф Терезы кряду неизбежно поднимает вопрос о допинговом прошлом этой спортсменки. Йохауг только что отбыла допинговую дисквалификацию за употребление клостебола, якобы содержавшегося в креме для губ, который норвежка использовала по невнимательности. Тереза пыталась добиться разрешения на участие в Олимпиаде в Пхенчхане, но проиграла арбитражный суд. Сейчас Йохауг, безусловно, в полной мере отбыла свое наказание, и никаких вопросов по поводу ее участия в нынешнем Кубке мира нет. Однако осадок остается, ведь на
Во всяком случае, норвежские СМИ после этапа в Руки уже предъявляли претензии Александру Большунову по поводу «криминального» прошлого его тренера Юрия Бородавко. И с этой точки зрения вина Терезы кажется намного большей, а значит сейчас все ее победы обязаны стать кристально честны и чисты. Остается надеяться, что лидера женской сборной Норвегии сейчас проверяют на допинг не менее тщательно, чем россиян, и без всяких отмазок в виде терапевтических исключений и всяких чудесным образом разрешенных противоастматических средств.