17-летняя россиянка Яковлева впервые выиграла этап Кубка мира

17-летняя спортсменка показала лучший результат на этапе в Лиллехаммере. Ее сумма за две попытки — 273,9.

Это вторая победа российской прыгуньи на Кубке мира. В сезоне-2013/14 на этапе в Чайковском выиграла Ирина Аввакумова. 18 ноября впервые в истории Кубка мира победу одержал представитель России у мужчин — Евгений Климов первенствовал в польской Висле.

В общем зачете Кубка мира Яковлева поднялась на второе место. Выше нее расположилась только олимпийская чемпионка Пхенчхана норвежка Марен Луннбю.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FyrsEn9Tu8I?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Лиллехаммер (Норвегия)

Кубок мира

Женщины

Личный зачет

NH

1. Лидия Яковлева (Россия) — 273,9 (95,0 + 96,0).

2. Марен Луннбю (Норвегия) — 269,0 (101,5 + 88,5).

3. Барбара Клинец (Словения) — 265,9 (94,5 + 98,5).

4. Катарина Альтхаус (Германия) — 262,2 (93,0 + 97,5).

5. Юлиана Зайфарт (Германия) — 256,8 (97,5 + 92,0).

6. Даниэла Ирашко (Австрия) — 251,4 (93,0 + 94,0)…

16. Софья Тихонова (Россия) — 237,5 (94,5 + 87,5)…

23. Александра Кустова (Россия) — 224,3 (87,0 + 87,5)…

35. Александра Баранцева (Россия) — 108,1 (86,5).

36. Ксения Каблукова (Россия) — 105,3 (85,0).