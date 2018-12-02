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14:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Йохауг выиграла женскую гонку преследования в Лиллехаммере, Непряева — восьмая

На втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская гонка преследования на 10 км классическим стилем.

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Источник: РИА "Новости"

Победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Второй финишировала шведка Эбба Андерсон, тройку призёров замкнула ещё одна норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, показавшая 8-й результат. Юлия Белорукова оказалась 11-й, Мария Истомина — 21-й.

Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. 10 км, Гонка преследования, классический стиль

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 29.35,5.
2. Эбба Андресон (Швеция) — +16,8.
3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +17,9.
4. Шарлотт Калла (Швеция) — +23,1.
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.04,2.

8. Наталья Непряева (Россия) — +2.05,3.
11. Юлия Белорукова (Россия) — +2.37,3.
21. Мария Истомина (Россия) — +4.00,5.
26. Лидия Дуркина (Россия) — +4.17,9.
27. Анна Жеребятьева (Россия) — +4.33,8.
39. Елена Соболева (Россия) — +5.37,6.
44. Наталья Матвеева (Россия) — +6.20,3.
46. Татьяна Алешина (Россия) — +6.42,8.
51. Евгения Шаповалова (Россия) — +8.07,1.

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