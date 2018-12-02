Йохауг выиграла женскую гонку преследования в Лиллехаммере, Непряева — восьмая
На втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская гонка преследования на 10 км классическим стилем.
На втором этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия) прошла женская гонка преследования на 10 км классическим стилем.
Победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Второй финишировала шведка Эбба Андерсон, тройку призёров замкнула ещё одна норвежка Ингвильд Флугстад Эстберг.
Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, показавшая 8-й результат. Юлия Белорукова оказалась 11-й, Мария Истомина — 21-й.
Лыжные гонки. Кубок мира. Лиллехаммер, Норвегия
Женщины. 10 км, Гонка преследования, классический стиль
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 29.35,5.
2. Эбба Андресон (Швеция) — +16,8.
3. Ингвильд Флугстад Эстберг (Норвегия) — +17,9.
4. Шарлотт Калла (Швеция) — +23,1.
5. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.04,2.
…
8. Наталья Непряева (Россия) — +2.05,3.
11. Юлия Белорукова (Россия) — +2.37,3.
21. Мария Истомина (Россия) — +4.00,5.
26. Лидия Дуркина (Россия) — +4.17,9.
27. Анна Жеребятьева (Россия) — +4.33,8.
39. Елена Соболева (Россия) — +5.37,6.
44. Наталья Матвеева (Россия) — +6.20,3.
46. Татьяна Алешина (Россия) — +6.42,8.
51. Евгения Шаповалова (Россия) — +8.07,1.