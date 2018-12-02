Большунов отступает. Он больше не лидер Кубка мира

Источник: Спорт-Экспресс

Лиллехамер (Норвегия)

Мужчины. Гонка преследования. 15 км (К). 1. Тонсет — 43.13,8. 2. Роте — отставание 1,6. 3. Иверсен (все — Норвегия) — 1.03,3…5. Большунов — 1.04,5. 6. Ларьков — 1.05,0…11. Якимушкин — 1.06,2… 20. Червоткин — 1.10,0. 21. Мельниченко — 1.10,6… 25. Вылегжанин — 1.12,8… 27. Спицов — 1.15,8… 45. Собакарев — 2.41.1… 55. Ретивых — 3.50,1.

Женщины. Гонка преследования. 10 км (К). 1. Йохауг (Норвегия) — 29.35,5. 2. Андерссон (Швеция) — отставание 16,8. 3. Остберг (Норвегия) — 17,9… 8. Непряева — 2.05,3… 11. Белорукова — 2.37,3… 21. Истомина — 4.00,5… 26. Дуркина — 4.17,9… 27. Жеребятьева — 4.33,8… 39. Соболева — 5.37,6… 44. Матвеева — 6.20,9… 46. Алешина — 6.42,8… 51. Шаповалова — 8.07,1.

Кубок мира

Общий зачет. Мужчины

1. Иверсен — 328 очков. 2. Большунов — 321. 3. Тонсет — 282. 4. Хальфварссон (Швеция) — 240. 5. Роте — 229… 7. Ларьков — 147… 16. Якимушкин — 93…21. Вылегжанин — 81. 22. Ретивых — 75… 24. Червоткин — 70…

Женщины

1. Йохауг — 400 очков. 2. Андерссон — 309. 3. Калла (Швеция) — 289. 4. Остберг — 285. 5. Пармкоски (Финляндия) — 265. 6. Белорукова — 244… 10. Непряева — 187…

Александр Большунов не сумел попасть в тройку ни в одной из гонок на втором этапе Кубка мира, состоявшемся в норвежском Лиллехаммере. В воскресенье в гонке преследования на 15 км лидер мужской сборной России стал пятым и после этого лишился завоеванного на старте сезона лидерства в общем зачете.

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Photo by @ntb_scanpix #WCLHMR</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/wclhmr/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Nordic World Cup Lillehammer</a> (@wclhmr) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-02T12:44:20+00:00">2 Дек 2018 в 4:44 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тяжелое начало

После впечатляющего выступления на первом этапе Кубка мира в Куусамо все ждали, как проявит себя в Лиллехаммере Александр Большунов. Много говорилось, что в своей нынешней форме он способен доминировать над соперниками в этом сезоне, выигрывая и попадания в призы как в спринте, так и в дистанционных гонках. Да и вообще, мы все уже и забыли, когда российский лыжник носил желтую майку лидера общего зачета Кубка мира — в последние годы Большой хрустальный глобус прописался в Норвегии.

Было понятно, что в Лиллехаммере Большунову придется сложно — все же в Куусамо российская сборная много тренируется и этап в Финляндии мог считаться практически домашним. Теперь же гоняться нужно было на чужой территории, и было понятно, что перед своей публикой норвежцы будут выкладываться по полной программе.

Пятничный спринт лишь добавил тревожных ощущений — Большунов там вылетел уже в четвертьфинале, причем было хорошо видно, что на последнем подъеме у него просто закончились силы. А в субботу в «разделке» на 15 км коньковым ходом россиянину еще и не повезло — на одном из спусков он упал, потеряв уйму времени и финишировав лишь 19-м.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bq4kDe1Bp8i/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bq4kDe1Bp8i/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Photos by @ntb_scanpix #WCLHMR</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/wclhmr/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Nordic World Cup Lillehammer</a> (@wclhmr) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-02T11:47:19+00:00">2 Дек 2018 в 3:47 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Против снега и дождя

Говорить же о форме Большунова на основании воскресной гонки довольно затруднительно, поскольку она проходила в тяжелейших погодных условиях — с самого утра в Лиллехамере шли мокрый снег с дождем. Причем когда на дистанции были женщины, это было больше похоже на дождь, а стоило стартовать мужчинам, повалил уже снег. В этой ситуации многое зависело от работы сервис-бригад.

Тут показателен пример норвежца Эмиля Иверсена, который стартовал третьим и считался главным фаворитом гонки. Он быстро догнал соотечественников Дидрика Тонсета и Сьюра Роте, а потом, примерно через 2,5 км после начала гонки, практически встал — не потому, что устал и выдохся, а потому, что у него банально не катили лыжи по свежему снегу.

У Большунова, судя по всему, была та же проблема. По ходу гонки он делал специфические движения, намекающие на это, да и на финишной прямой не смог раскатиться в полную мощь. А шансы на медаль были. Тонсет и Роте разбирались впереди между собой, за бронзу же боролись почти 20 десятка лыжников, доехавшие до последнего километра плотной группой. В итоге, как ни удивительно, повезло бедолаге Иверсену — он сумел адаптироваться и выдать решающее ускорение на последних 50 метрах. Большунов в итоге остался пятым, но упрекнуть себя, ему, пожалуй, не в чем.

Конечно, жаль, что россиянин лишился желтой майки лидера общего зачета Кубка мира — его на пять очков обгоняет Иверсен. С другой стороны, после не слишком удачного этапа в Лиллехаммере давление на Большунова будет чуть меньше и, возможно, в следующие выходные в Бейтоштолене ему будет чуть проще.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bq4YJEaB3IU/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bq4YJEaB3IU/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Photo by @ntb_scanpix #WCLHMR</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/wclhmr/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Nordic World Cup Lillehammer</a> (@wclhmr) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-12-02T10:03:13+00:00">2 Дек 2018 в 2:03 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Йохауг и остальные

У женщин этот сезон, судя по всему, пройдет под знаком превосходства Терезы Йохауг — по крайней мере, в дистанционных гонках. 30-летняя норвежка, вернувшись в спорт после допинговой дисквалификации, стоившей ей участия в Олимпиаде в Пхенчхане, одержала уже третью победу.

После успеха в «разделке» на 10 км классикой на прошлой неделе в Куусамо в субботу Йохауг выиграла еще одну «разделку» — на этот раз 10 км коньком, а в воскресенье никому не дала к себе приблизиться в гонке преследования классикой. Снег, дождь, тяжелая трасса — кажется, ей все нипочем. Юстина Ковальчик и Марет Бьорген уже не гоняются в Кубке мира, но доминирование одной отдельно взятой лыжницы продолжается.