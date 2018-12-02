Немецкая летающая лыжница Альтхаус победила на этапе КМ в Норвегии, Кустова — пятая

В воскресенье Альтхаус стала лучшей с результатом 254 балла. Второе место у её соотечественницы Рамоны Штрауб (242 балла). Замкнула тройку лучших австрийка Даниэла Ирашко-Штольц (241,7).

Россиянка Александра Кустова (220,7) стала пятой, а Лидия Яковлева (218,7) расположилась строчкой ниже. Еще две россиянки Софья Тихонова (183,6) и Ксения Каблукова (170,4) завершили соревнования на 23-м и 27-м местах соответственно.