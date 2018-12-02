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19:34 (мск), источник: Р-Спорт

Немецкая летающая лыжница Альтхаус победила на этапе КМ в Норвегии, Кустова — пятая

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Немка Катарина Альтхаус победила в прыжках на лыжах с трамплина на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере.

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В воскресенье Альтхаус стала лучшей с результатом 254 балла. Второе место у её соотечественницы Рамоны Штрауб (242 балла). Замкнула тройку лучших австрийка Даниэла Ирашко-Штольц (241,7).

Россиянка Александра Кустова (220,7) стала пятой, а Лидия Яковлева (218,7) расположилась строчкой ниже. Еще две россиянки Софья Тихонова (183,6) и Ксения Каблукова (170,4) завершили соревнования на 23-м и 27-м местах соответственно.

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