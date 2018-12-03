Российские фристайлисты получили визы США для участия в чемпионате мира и этапах КМ

Ранее главный тренер национальной команды Александр Долгов рассказал ТАСС, что у команды есть проблема с получением американских виз. До этого проблемы с визами были у сборных России по академической гребле и вольной борьбе.

«Вопрос с визами мы решили буквально неделю назад. Мы знали об этой проблеме, поэтому приготовились заранее, начали заниматься еще летом. Спортсмены и сотрудники получали необходимые документы в Австрии, Швейцарии и Германии», — заявил Курашов.

«Нам это было очень нужно, потому что состав национальной команды существенно обновился в новом олимпийском цикле. Я очень рад, что данная проблема разрешилась», — добавил он.