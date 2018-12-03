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19:14 (мск), источник: ТАСС

Российские фристайлисты получили визы США для участия в чемпионате мира и этапах КМ

МОСКВА 3 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Сборная России по фристайлу в полном составе получила американские визы для участия в чемпионате мира и этапах Кубка мира. Об этом ТАСС заявил глава Федерации фристайла России Алексей Курашов.

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Ранее главный тренер национальной команды Александр Долгов рассказал ТАСС, что у команды есть проблема с получением американских виз. До этого проблемы с визами были у сборных России по академической гребле и вольной борьбе.

«Вопрос с визами мы решили буквально неделю назад. Мы знали об этой проблеме, поэтому приготовились заранее, начали заниматься еще летом. Спортсмены и сотрудники получали необходимые документы в Австрии, Швейцарии и Германии», — заявил Курашов.

«Нам это было очень нужно, потому что состав национальной команды существенно обновился в новом олимпийском цикле. Я очень рад, что данная проблема разрешилась», — добавил он.

Чемпионат мира по фристайлу и сноуборду пройдет с 1 по 10 февраля в Парк-Сити (штат Юта, США). Этапы Кубка мира нового сезона примут американские Лейк-Плэсид, Маммот и Коппер-Маунтин.

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