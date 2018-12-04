Адвокат Комиссаровой просит суд арестовать имущество клиники, не сумевшей вылечить ее
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Адвокат фристайлистки Марии Комиссаровой Ирина Фаст попросила Невский суд
МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Адвокат фристайлистки Марии Комиссаровой Ирина Фаст попросила Невский суд
3 декабря 2018 года в Невском районном суде
По мнению Комиссаровой, ей не была предоставлена достоверная информация о том, что услуги, оказанные по договору, не приведут и не могут привести к полному восстановлению после травмы.
«На заседании 3 декабря адвокат спортсменки Ирина Фаст ходатайствовала о наложении ареста на имущество клиники доктора Блюма», — сообщила Данилина. Это ходатайство было вызвано тем, что клиника в 2017 году несла убытки и теоретически не может выплатить ущерб спортсменке.
«Нам также известно еще о нескольких пациентах клиники Блюма, которые заплатили за реабилитацию до 1 млн евро и не получили результата», — сказала собеседница ТАСС.
В 2014 году во время тренировки перед Олимпиадой в Сочи Комиссарова получила перелом позвоночника со смещением. Российские и зарубежные медики констатировали, что девушка никогда не будет ходить. Однако доктор Блюм пообещал за год восстановить подвижность ног спортсменки.
Следующие предварительные слушания назначены на 25 декабря 2018 года.