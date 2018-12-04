Адвокат Комиссаровой просит суд арестовать имущество клиники, не сумевшей вылечить ее

Источник: РИА "Новости"

3 декабря 2018 года в Невском районном суде Санкт-Петербурга прошла беседа по иску Комиссаровой к ООО «НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий», владельцем которого является доктор Евгений Блюм. Член олимпийской сборной России по фристайлу требует взыскать с клиники, в которой ей обещали полное восстановление после травмы позвоночника, 51 млн рублей убытков и 5 млн рублей компенсации морального вреда.

По мнению Комиссаровой, ей не была предоставлена достоверная информация о том, что услуги, оказанные по договору, не приведут и не могут привести к полному восстановлению после травмы.

«На заседании 3 декабря адвокат спортсменки Ирина Фаст ходатайствовала о наложении ареста на имущество клиники доктора Блюма», — сообщила Данилина. Это ходатайство было вызвано тем, что клиника в 2017 году несла убытки и теоретически не может выплатить ущерб спортсменке.

«Нам также известно еще о нескольких пациентах клиники Блюма, которые заплатили за реабилитацию до 1 млн евро и не получили результата», — сказала собеседница ТАСС.

В 2014 году во время тренировки перед Олимпиадой в Сочи Комиссарова получила перелом позвоночника со смещением. Российские и зарубежные медики констатировали, что девушка никогда не будет ходить. Однако доктор Блюм пообещал за год восстановить подвижность ног спортсменки.

На лечение в Испании Комиссарова потратила 627 тыс. евро, оно не привело к восстановлению двигательных функций.