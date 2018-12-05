Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сибирь0
Металлург Мг0
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Динамо Р
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
Урал
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар
Ростов
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
Рубин
Хоккей. КХЛ
20:00
Спартак
Йокерит
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Салават Юлаев
Футбол. Зарубежный
21:00
Бордо
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Кан
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Генгам
Футбол. Зарубежный
21:00
Лион
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Нант
Марсель
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:45
Бернли
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:45
Фулхэм
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз1
Аризона Койотс2
Хоккей. НХЛ
6.12
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Миннесота Уайлд3
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс5
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало СэйбрзОТ3
Торонто Мэйпл Ливз4
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс5
Оттава Сенаторз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред УингзБ5
Тампа-Бэй Лайтнинг6
Все события
Фоторепортажи
33Глушаков забил, «Спартак» победил
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
15:49 (мск), источник: Р-Спорт

Спицов и Седова вошли в состав сборной России на третий этап Кубка мира

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Сергей Смышляев. Лыжники Анастасия Седова и Денис Спицов включены в состав сборной России на третий этап Кубка мира, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерации лыжных гонок России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет 8—9 декабря в Бейтостолене (Норвегия).

Читайте также
Большунов отступает. Он больше не лидер Кубка мира

Состав сборной России на соревнования выглядит следующим образом:

Женщины: Юлия Белорукова, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова.

Мужчины: Евгений Белов, Александр Большунов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Алексей Червоткин.

Состав эстафетных команд будет определен по итогам первого дня.

 Невеста Роналду, которой теперь завидует весь мир (фото)
Стало известно, кто оплачивает тренировки Медведевой у Орсера
Неудавшийся мальчишник: Овечкин «проигрался» в Вегасе
Мужская индивидуальная гонка в Поклюке перенесена на 6 декабря
Интриги КХЛ: «Салават» прервет засуху, поможет худшая оборона
Мимолетный Роман. Почему Еременко оказался не нужен «Спартаку»
Макгрегор не будет присутствовать на слушании по делу о драке
Назван состав олимпийской сборной России на турнир в Швейцарии
Боец UFC Волков заинтересован в реванше с Льюисом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь