Спицов и Седова вошли в состав сборной России на третий этап Кубка мира
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Сергей Смышляев. Лыжники Анастасия Седова и Денис Спицов включены в состав сборной России на третий этап Кубка мира, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости, Сергей Смышляев. Лыжники Анастасия Седова и Денис Спицов включены в состав сборной России на третий этап Кубка мира, сообщили РИА Новости в
Третий этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдет
Состав сборной России на соревнования выглядит следующим образом:
Женщины: Юлия Белорукова, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова.
Мужчины: Евгений Белов, Александр Большунов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко, Денис Спицов, Алексей Червоткин.
Состав эстафетных команд будет определен по итогам первого дня.