Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Бордо1
Сент-Этьен1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кан0
Ним1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон1
Генгам0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лион0
Ренн0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Нант1
Марсель1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс0
Тулуза0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Слован0
Салават Юлаев2
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак1
Йокерит1
Хоккей. КХЛ
3-й период
ХК Динамо4
Куньлунь3
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи2
Динамо Р0
Футбол. Зарубежный
22:45
Бернли
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
22:45
Фулхэм
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:45
Вулверхэмптон Уондерерс
Челси
Футбол. Зарубежный
22:45
Эвертон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Страсбур
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак1
Урал1
Футбол. Кубок России
19:30
Краснодар2
Ростов2
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив1
Рубин0
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив3
Амур0
Хоккей. КХЛ
15:30
СибирьБ1
Металлург Мг0
Хоккей. НХЛ
6.12
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
6.12
Анахайм Дакс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
6.12
Сан-Хосе Шаркс
Каролина Харрикейнз
Все события
Фоторепортажи
7«Зенит» досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы
6Беги, фанат, беги! Самые яркие появления болельщиков на поле
21:08 (мск), источник: ТАСС

Восстановившийся от травмы лыжник Устюгов выступит на этапе Кубка мира в Давосе

ТАСС, 5 декабря. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов выступит на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе. Об этом в интервью службе информации Олимпийского комитета России (ОКР) сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Устюгов получил травму пальца руки на октябрьском сборе команды в Италии. В конце месяца спортсмен успешно перенес операцию, а спустя несколько дней ему было разрешено начать подготовку к сезону в ограниченном объеме. Ранее тренер сборной России Маркус Крамер сообщил ТАСС, что 26-летний спортсмен восстановился от последствий перелома пальца и вылетел в Давос для подготовки к следующему этапу Кубка мира.

Читайте также
Большие надежды. Российские лыжники готовятся побеждать

«Пятнашку» (индивидуальная гонка на 15 км — прим. ТАСС) свободным стилем в Швейцарии Сергей точно побежит, — отметила Вяльбе. — И еще, может быть, заявим его в первый день на спринт, там более жесткая, контактная борьба, чем в дистанционных гонках, Устюгову надо понять, насколько он к ней готов. Пока неприятные ощущения в руке остаются. Как я уже говорила, мы рассчитываем на полное восстановление Устюгова к «Тур де Ски».

Этап Кубка мира в Давосе пройдет 15 и 16 декабря. Стартовый этап «Тур де Ски» пройдет 29—30 декабря в итальянском Тоблахе.

Устюгов является двукратным чемпионом мира, на его счету еще три серебра и одна бронза мировых первенств. На счету россиянина 13 побед на этапах Кубка мира. Кроме того, Устюгов выигрывал престижную многодневку «Тур де Ски» в сезоне-2016/17.

Александр Большунов: если бы в Пхенчхане был Устюгов — это была бы бомба!
Во время загрузки произошла ошибка.
11 апреля© Ньюстюб
 "Вот я по национальности осетин. И что теперь?"
Загитову и Медведеву продолжают сталкивать друг с другом
Суд оставил Кокорина и Мамаева под арестом: что надо знать
«Спартак» не удержал победу в матче с «Уралом» в Кубке России
«Пока крашусь, смотрю Гарри Поттера»: обыкновенная Загитова
Мимолетный Роман. Почему Еременко оказался не нужен «Спартаку»
Заговор против Крушельницкого: за что ему дали 4 года?
Адвокат рассказала о парадоксе в деле Кокорина и Мамаева
Кайшева первой из россиянок начнет индивидуальную гонку на КМ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь