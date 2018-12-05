Восстановившийся от травмы лыжник Устюгов выступит на этапе Кубка мира в Давосе

Источник: РИА "Новости"

Устюгов получил травму пальца руки на октябрьском сборе команды в Италии. В конце месяца спортсмен успешно перенес операцию, а спустя несколько дней ему было разрешено начать подготовку к сезону в ограниченном объеме. Ранее тренер сборной России Маркус Крамер сообщил ТАСС, что 26-летний спортсмен восстановился от последствий перелома пальца и вылетел в Давос для подготовки к следующему этапу Кубка мира.

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«Пятнашку» (индивидуальная гонка на 15 км — прим. ТАСС) свободным стилем в Швейцарии Сергей точно побежит, — отметила Вяльбе. — И еще, может быть, заявим его в первый день на спринт, там более жесткая, контактная борьба, чем в дистанционных гонках, Устюгову надо понять, насколько он к ней готов. Пока неприятные ощущения в руке остаются. Как я уже говорила, мы рассчитываем на полное восстановление Устюгова к «Тур де Ски».

Этап Кубка мира в Давосе пройдет 15 и 16 декабря. Стартовый этап «Тур де Ски» пройдет 29—30 декабря в итальянском Тоблахе.