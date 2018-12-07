Казахстанка Юлия Галышева выиграла «серебро» на этапе Кубка мира

В активе Галышевой — 81,48 баллов. Первое место с 82,26 очками заняла олимпийская чемпионка Перрин Лаффон, а «бронзу» завоевала американка Тесс Джонсон — 75,85. На предпоследней, 31-й, строчке завершила этап казахстанка Аяулым Амренова — 17,52.

У мужчин в могуле среди казахстанцев лучший результат показал Дмитрий Рейхерд — 76,76 баллов. На 20-м месте закончил этап Павел Колмаков — 75.49, а на 50-м из 55 участников финишировал Александр Геберт — 45,36.