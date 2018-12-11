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16:18 (мск), источник: ТАСС

Чемпион ОИ-2010 лыжник Крюков решил продолжить карьеру

МОСКВА, 11 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийский чемпион 2010 года в лыжном спринте Никита Крюков решил продолжить карьеру и примет участие в турнире «Красногорская лыжня», который будет отборочным на этапы Кубка мира. Об этом Крюков заявил ТАСС.

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Лыжник практически полностью пропустил минувший сезон в связи с травмой и временным отстранением, которое было на него наложено по причине возможной причастности к допинговым нарушениям на Олимпиаде-2014 в Сочи. 33-летний Крюков был оправдан Спортивным арбитражным судом в Лозанне. Он не был включен в состав сборной России на сезон-2018/19.

«Я продолжаю карьеру, плавно начинаю набирать форму. Планирую свое участие в “Красногорской лыжне”, а там как получится. Если лыжник хочет отобраться на чемпионат мира, его должна аккредитовать FIS (Международная федерация лыжного спорта — прим. ТАСС), а если он не выступает на этапах Кубка мира, то его не аккредитуют. Мое участие в чемпионате мира под большим вопросом — скорее нет, чем да», — заявил Крюков.

В активе Крюкова есть также серебро ОИ-2014 в командном спринте и три золотые медали чемпионатов мира.

Соревнования «Красногорская лыжня» пройдут с 25 по 30 декабря в подмосковном Красногорске.

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