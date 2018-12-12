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07:54 (мск), источник: ТАСС

Норвежский лыжник Нортуг в среду может объявить о завершении карьеры

ТАСС, 12 декабря. Двукратный олимпийский чемпион норвежец Петтер Нортуг может объявить о завершении карьеры в лыжных гонках в среду. Об этом сообщил норвежский телеканал TV2.

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Источник: РИА "Новости"

Лыжная федерация Норвегии 12 декабря собирает пресс-конференцию с Нортугом в Тронхейме, где темой станет его будущее, отмечает телеканал.

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По информации, полученной TV2, лыжник объявит, что завершает карьеру. В этом сезоне он еще не участвовал в гонках в рамках Кубка мира. По данным телекомпании NRK, он сообщит, что не будет больше пытаться преуспеть в Кубке мира и, таким образом, не будет отбираться на чемпионат мира 2019 года.

Нортуг — двукратный олимпийский чемпион, также в его активе серебро и три бронзовые медали Игр. Он является 13-кратным чемпионом мира и рекордсменом по количеству побед на этапах многодневной гонки «Тур де Ски». Норвежец дважды становился обладателем Кубка мира (2010, 2013). Однако в прошлом сезоне он не смог отобраться в сборную Норвегии на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.

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