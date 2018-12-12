Норвежский лыжник Нортуг в среду может объявить о завершении карьеры

По информации, полученной TV2, лыжник объявит, что завершает карьеру. В этом сезоне он еще не участвовал в гонках в рамках Кубка мира. По данным телекомпании NRK, он сообщит, что не будет больше пытаться преуспеть в Кубке мира и, таким образом, не будет отбираться на чемпионат мира 2019 года.