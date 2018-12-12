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14:23 (мск), источник: ТАСС

Двукратный олимпийский чемпион лыжник Нортуг объявил о завершении карьеры

ТАСС, 12 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг завершил карьеру спортсмена. Об этом 32-летний норвежский лыжник объявил на пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал NRK.

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Источник: AP 2018

Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом 2010 года, также в его активе серебро и бронза Игр в Ванкувере. В активе лыжника 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира. Норвежец дважды становился обладателем Кубка мира (2010, 2013).

В прошлом сезоне он не смог отобраться в сборную Норвегии на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, в нынешнем — на этапы Кубка мира.

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