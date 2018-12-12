Двукратный олимпийский чемпион лыжник Нортуг объявил о завершении карьеры
ТАСС, 12 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг завершил карьеру спортсмена. Об этом 32-летний норвежский лыжник объявил на
ТАСС, 12 декабря. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг завершил карьеру спортсмена. Об этом 32-летний норвежский лыжник объявил на
Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом 2010 года, также в его активе серебро и бронза Игр в Ванкувере. В активе лыжника 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира. Норвежец дважды становился обладателем Кубка мира (2010, 2013).
В прошлом сезоне он не смог отобраться в сборную Норвегии на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, в нынешнем — на этапы Кубка мира.