Двукратный олимпийский чемпион лыжник Нортуг объявил о завершении карьеры

Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом 2010 года, также в его активе серебро и бронза Игр в Ванкувере. В активе лыжника 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира. Норвежец дважды становился обладателем Кубка мира (2010, 2013).