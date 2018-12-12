Ретивых: Буду скучать по Нортугу, всё произошло слишком быстро
Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал решение норвежца Петтера Нортуга завершить карьеру.
Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал решение норвежца Петтера Нортуга завершить карьеру.
«Друзья, печально слышать такие новости от Петтера Нортуга о завершении карьеры. Лыжным гонкам будет тебя не хватать…
Смотрел прямую трансляцию, когда он объявил о завершении карьеры, очень расстроился. Всё
Петтер Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом 2010 года, 13-кратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира.
В текущем сезоне 32-летний норвежец не выступил ни на одном из этапов Кубка мира. В прошлом сезоне он попал в состав сборной Норвегии на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.