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18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Ретивых: Буду скучать по Нортугу, всё произошло слишком быстро

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал решение норвежца Петтера Нортуга завершить карьеру.

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«Друзья, печально слышать такие новости от Петтера Нортуга о завершении карьеры. Лыжным гонкам будет тебя не хватать…

Смотрел прямую трансляцию, когда он объявил о завершении карьеры, очень расстроился. Всё как-то быстро произошло. Лично я буду скучать по нему", — написал Ретивых в своём «инстаграме».

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Петтер Нортуг является двукратным олимпийским чемпионом 2010 года, 13-кратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира.

В текущем сезоне 32-летний норвежец не выступил ни на одном из этапов Кубка мира. В прошлом сезоне он попал в состав сборной Норвегии на зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.

Петтер Нортуг: хочу выступить за сборную России и обыграть норвежцев
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10 апреля 2017© Ньюстюб
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