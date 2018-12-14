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10:50 (мск), источник: TeamRussia.pro

Давос в ожидании Сергея Устюгова

Лидер сборной России по лыжным гонкам Сергей Устюгов начнет международный сезон на этапе Кубка мира, который стартует 15 декабря в Давосе.

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Источник: РИА "Новости"

Начало сезона Сергей Устюгов пропустил из-за травмы. На предсезонном сборе победитель «Тур де Ски"-2016/2017 сломал палец и был вынужден перенести операцию.

О планах спортсмена на первый этап в интервью службе информации ОКР рассказывала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

— «Пятнашку» свободным стилем в Швейцарии Сергей точно побежит. И еще, может быть, заявим его в первый день на спринт. Там более жесткая, контактная борьба, чем в дистанционных гонках. Устюгову надо понять, насколько он к ней готов. Пока неприятные ощущения в руке остаются. Как я уже говорила, мы рассчитываем на полное восстановление Устюгова к «Тур-де-Ски», — говорила Вяльбе.

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О приезде Устюгова на Кубок мира уже написали все ведущие спортивные издания лыжных держав. С возвращение в строй россиянина поздравил и двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг, который на днях объявил о завершении карьеры.

— Буду скучать по нашим «забрубам», — сказал Нортуг в интервью NRK. — Мне будет не хватать нашего соперничества на лыжне, и нашей дружбы вне ее.

Напомним, что в 2017 году норвежский лыжник приезжал на Югорский марафон, который проходил в день рождения Устюгова, спел ему праздничную песню.

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Норвежское издание Dagbladet устроило опрос российских лыжников в преддверии возвращения Устюгова. И, судя по словам Юлии Белоруковой и Никиты Крюкова, соперникам есть, чего опасаться.

— Надеюсь, Устюгов вновь станет лучшим в мире, — сказала Белорукова. — Он все еще очень силен. Да, у него были некоторые проблемы, но я думаю, что он вернется, потому что он российская звезда лыжных гонок. Сейчас Сергей в ярости. Ему есть, за что мстить. Думаю, что он вновь может стать лучшим в мире.

— Иностранцы неправильно понимают характер Устюгова, — добавляет к описанию образа Крюков. — Вне гонки он очень спокойный. Он заботится обо всех. Вне соревнований он совершенно другой человек.

Он очень добрый и приветливый, с ним приятно общаться. Иностранные спортсмены неправильно думают о его характере, потому что запомнили моменты, когда он злился в гонках и был угрюмым после финиша.

Надеемся, что поводов быть угрюмым у Устюгова не будет.

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