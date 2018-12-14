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11Сборная России победила шведов в матче Кубка Первого канала
16:56 (мск), источник: Sport24

Русский Медведь возвращается. Сборную России по лыжным гонкам теперь уже никто не остановит

В сборную едет подкрепление.

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Начало сезона для российских лыжников получилось очень мощным. Медали Большунова, Белоруковой, Спицова, Мельниченко, эстафетных команд — закономерны. А вы что думали, мотивации после Пхенчхана больше нет?

В потоке нескончаемой радости за ребят все же не хватало на лыжне одного авторитетного человека, который точно бы сделал праздник еще ярче. Сергей Устюгов пропустил начало сезона из-за травмы, но трепещите болельщики — Русский Медведь возвращается на трассу.

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А он куда-то пропадал?

Понятно, что не все так усиленно следят за лыжными гонками, как за биатлоном, но да, Устюгов пропускал первые этапы Кубка мира.

В октябре на сборе команды Маркуса Крамера в итальянском Валь Сеналесе Сергей Устюгов получил травму пальца руки. Позже выяснилось, что это перелом. И это за месяц до старта сезона. Было волнительно. В конце того же месяца чемпион многодневки Тур де Ски успешно перенес операцию, а уже спустя несколько дней приступил к щадящим тренировкам.

«Плановое снятие спиц должно произойти 21 ноября. Далее Сергей поедет в Тюмень, где будет тренироваться. Если все будет хорошо, приедет (на этап Кубка мира) в Давос, а так будем смотреть по состоянию пальца. Раньше Давоса пока не планируем, но, возможно, первый старт будет уже на Тур де Ски», — успокаивала болельщиков Елена Вяльбе.

Тестовый старт.

Спицы сняли, но состояние у Устюгова пока очевидно не самое оптимальное. Зато теперь отталкиваться спортсмен может двумя руками.

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Всех сразу же взволновал вопрос: а поедет ли Устюгов на этап в Давосе? Сначала никаких конкретных ответов никто из федерации не давал. Думалось, что первый старт Сергей проведет действительно на Тур де Ски, но Елена Вяльбе, к счастью, развеяла все догадки. Устюгов едет в Давос и даже пробежит там индивидуальную гонку. Под вопросом остается спринт, но тут уже не столь важно, заявят ли россиянина.

Сейчас главное — понять, насколько Устюгов готов и может ли бороться на равных с сильнейшими. Ждать мгновенной победы на первом старте вообще глупая затея. Но бывает всякое. В прошлом году в том же Давосе на 15-километровке свободным стилем он занял второе место. Посмотрим, чем все закончится в этом году. А пока с нетерпением ждем возвращения Сергея на лыжные трассы.

Этап Кубка мира в Давосе пройдет 15 и 16 декабря. Стартовый этап «Тур де Ски» пройдет 29—30 декабря в итальянском Тоблахе.

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