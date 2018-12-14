Русский Медведь возвращается. Сборную России по лыжным гонкам теперь уже никто не остановит
В сборную едет подкрепление.
В сборную едет подкрепление.
Начало сезона для российских лыжников получилось очень мощным. Медали Большунова, Белоруковой, Спицова, Мельниченко, эстафетных команд — закономерны. А вы что думали, мотивации после Пхенчхана больше нет?
В потоке нескончаемой радости за ребят все же не хватало на лыжне одного авторитетного человека, который точно бы сделал праздник еще ярче. Сергей Устюгов пропустил начало сезона
Понятно, что не все так усиленно следят за лыжными гонками, как за биатлоном, но да, Устюгов пропускал первые этапы Кубка мира.
В октябре на сборе команды Маркуса Крамера в итальянском Валь Сеналесе Сергей Устюгов получил травму пальца руки. Позже выяснилось, что это перелом. И это за месяц до старта сезона. Было волнительно. В конце того же месяца чемпион многодневки Тур де Ски успешно перенес операцию, а уже спустя несколько дней приступил к щадящим тренировкам.
«Плановое снятие спиц должно произойти 21 ноября. Далее Сергей поедет в Тюмень, где будет тренироваться. Если все будет хорошо, приедет (на этап Кубка мира) в Давос, а так будем смотреть по состоянию пальца. Раньше Давоса пока не планируем, но, возможно, первый старт будет уже на Тур де Ски», — успокаивала болельщиков Елена Вяльбе.
Спицы сняли, но состояние у Устюгова пока очевидно не самое оптимальное. Зато теперь отталкиваться спортсмен может двумя руками.
Всех сразу же взволновал вопрос: а поедет ли Устюгов на этап в Давосе? Сначала никаких конкретных ответов никто из федерации не давал. Думалось, что первый старт Сергей проведет действительно на Тур де Ски, но Елена Вяльбе, к счастью, развеяла все догадки. Устюгов едет в Давос и даже пробежит там индивидуальную гонку. Под вопросом остается спринт, но тут уже не столь важно, заявят ли россиянина.
Сейчас главное — понять, насколько Устюгов готов и может ли бороться на равных с сильнейшими. Ждать мгновенной победы на первом старте вообще глупая затея. Но бывает всякое. В прошлом году в том же Давосе на 15-километровке свободным стилем он занял второе место. Посмотрим, чем все закончится в этом году. А пока с нетерпением ждем возвращения Сергея на лыжные трассы.
Этап Кубка мира в Давосе пройдет 15 и 16 декабря. Стартовый этап «Тур де Ски» пройдет