Почему лыжные гонки не показывают по ТВ. Чем Устюгов, Большунов хуже Логинова и Шипулина?
Объясняем.
Объясняем.
После ярких побед Александра Большунова и Юлии Белоруковой на этапе Кубка мира в Руке общественность просто взорвалась: почему «Матч ТВ» не показывает лыжные гонки? Сначала болельщики думали, что руководство телеканала намеренно отказалось от покупки прав. Но, завалив инстаграм Дмитрия Губерниева и Ильи Трифанова вопросами, они получили ответ примерно следующего создержания: канал жаждал показывать лыжи, но им не продали права на Кубок мира.
Сезон уже вовсю идет, и теперь не так уже и важно, что случилось на самом деле. Желающие могут отыскать трансляции почти всех гонок на каналах Eurosport. Чемпионат мира в Зеефельде на общедоступном телеканале все же покажут. Но ждать, что в следующем сезоне лыжников будут показывать так же часто, как и биатлонистов, не стоит.
После неожиданного успеха российских лыжников на Олимпиаде общественности стало интересно, что это там за ребята бегают свои нескончаемые километры по лесам. И все начали смотреть, но как только волна спала, государственные каналы сразу убрали их из сетки вещания. Рейтинги дело такое.
Трудно поспорить с тем, что лыжники из России побеждают гораздо чаще биатлонистов, но если вторые давно стали брендом российского телевидения, то лыжные гонки вызывают интерес крайне редко, да и времени в эфире, как правило, занимают больше.
Нужно отдать должное тому, что лыжная программа обновляется и
Но время идет. В биатлоне куча шумных разборок, яркой борьбы на трассах, новые форматы гонок и миллионы болельщиков у экранов. Никого не расстраивает даже тот факт, что сборная России выигрывает пару раз за сезон. Все просто смотрят, потому что «ну это же биатлон». Популярность качественных фильмов сейчас зачастую уступает сериалам, которые смотрят запоями. Вот и здесь ситуация похожая. Биатлон — сериал, где каждый выбрал своего героя. А лыжи воспринимают больше, как отдельное яркое кино, которой выходит примерно раз в 2 года (ЧМ в лыжах проводят в нечетные годы).
Таким лыжным сериалом вполне мог бы стать Тур де Ски, новогодняя многодневка. Возьмем его нынешнюю программу. Единственная вишенка на торте — финиш в гору. Если раньше были необычные разделки, в
Это не значит, что у лыжников совсем все плохо и никогда им не удастся навязать конкуренцию биатлонистам. Просто FIS не нужно бояться экспериментировать и чаще вводить новые виды гонок. Никто не просит отказываться от затяжных марафонов, но короткие дистанции с обостренной борьбой с первых метров не помешали бы.
Но сейчас даже без трансляций гонок лыжники гремят на всю катушку так, что даже вообще не любители спорта знают, кто такие Устюгов, Большунов и Ко. Рейтинги просмотров в интернете у лыжников зачастую не хуже, чем у биатлонистов. Звездный час у лыжных гонок вскоре наступит. И все вспомнят, чем конек отличается от классики. Наши