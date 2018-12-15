Яковлева стала четвертой на этапе КМ по прыжкам на лыжах с трамплина
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россиянка Лидия Яковлева заняла четвертое место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Преманоне (Франция).
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Россиянка Лидия Яковлева заняла четвертое место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Преманоне (Франция).
Победу одержала немка Катарина Альтхаус с результатом 260,3 балла, серебро у японки Сары Таканаси (250,7), замкнула тройку призеров словенка Эма Клинец (247,5).
Яковлева набрала 241,2 балла и стала четвертой, другая представительница России Софья Тихонова (232,5) — восьмая, Александра Кустова (202,3) — 28-я.