Норвежский лыжник Клебо выиграл спринт на этапе Кубка мира в Швейцарии
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо завоевал золото в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо завоевал золото в спринте свободным стилем на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
Клебо в финале показал результат 2 минуты 20,44 секунды, вторым финишировал итальянец Федерико Пеллегрино (отставание — 0,39 секунды), замкнул тройку призеров француз Батист Гро (+1,40 секунды). Отобравшийся в финал россиянин Глеб Ретивых (+10,83 секунды) занял шестое место.
Другие представители России Александр Большунов и Андрей Собакарев завершили борьбу на стадии ¼ финала.