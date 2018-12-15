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19:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Падение горнолыжника на полной скорости попало на видео

Швейцарский горнолыжник Марк Гизин неудачно приземлился во время соревнований по скоростному спуску на этапе Кубка мира в итальянском Валь-Гардене.

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30-летний спортсмен во время спуска на полной скорости взлетел в воздух и неудачно приземлился на бок и спину.

Во время загрузки произошла ошибка.

По информации Associated Press, на место происшествия прибыл спасательный вертолет, который доставил Гизина в больницу. До прибытия медиков горнолыжнику в течение получаса оказывали помощь. Информации о характере травм, полученных швейцарцем, пока нет.

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