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21:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Устюгов примет участие в индивидуальной гонке на 15 км

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов вошёл в заявку сборной России на индивидуальную гонку с раздельным стартом на 15 км, сообщается на сайте Международной лыжной федерации.

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Источник: РИА "Новости"

Для россиянина эта гонка станет первой в рамках Кубка мира сезона-2018/2019.

Помимо Устюгова, в состав мужской команды включены Евгений Белов, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Денис Спицов и Иван Якимушкин.

В заявку женской сборной России вошли Лидия Дуркина, Мария Истомина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова и Елена Соболева.

16 декабря в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария) состоятся индивидуальные гонки с раздельным стартом на 10 (женщины) и 15 км (мужчины).

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