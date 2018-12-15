Устюгов примет участие в индивидуальной гонке на 15 км
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов вошёл в заявку сборной России на индивидуальную гонку с раздельным стартом на 15 км, сообщается на сайте Международной лыжной федерации.
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов вошёл в заявку сборной России на индивидуальную гонку с раздельным стартом на 15 км, сообщается на сайте Международной лыжной федерации.
Для россиянина эта гонка станет первой в рамках Кубка мира сезона-2018/2019.
Помимо Устюгова, в состав мужской команды включены Евгений Белов, Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Денис Спицов и Иван Якимушкин.
В заявку женской сборной России вошли Лидия Дуркина, Мария Истомина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова и Елена Соболева.
16 декабря в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Давосе (Швейцария) состоятся индивидуальные гонки с раздельным стартом на 10 (женщины) и 15 км (мужчины).