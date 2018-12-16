Галышева выиграла «бронзу» в параллельном могуле на этапе Кубка мира

Источник: РИА "Новости"

На Этапе Кубка мира по фристайлу в китайском Тайву прошли соревнования в неолимпийской дисциплине «параллельный могул».

Соревнования в этой дисциплине идут на выбывание по сетке. Юлия Галышева раунд за раундом проходила своих соперников, но в полуфинале уступила в очной дуэли олимпийской чемпионке француженке Пьеррин Ляфонт.

В заезде за «бронзу» она одолела японку Хинако Томитако. Добавим, что Галышева — бронзовый призер Олимпиады. В мужской части соревнований казахстанцы наград взять не смогли.