Галышева выиграла «бронзу» в параллельном могуле на этапе Кубка мира
Казахстанка Юлия Галышева выиграла бронзовую награду в параллельном могуле на Этапе Кубка мира по фристайлу в китайском Тайву, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Казахстанка Юлия Галышева выиграла бронзовую награду в параллельном могуле на Этапе Кубка мира по фристайлу в китайском Тайву, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На Этапе Кубка мира по фристайлу в китайском Тайву прошли соревнования в неолимпийской дисциплине «параллельный могул».
Соревнования в этой дисциплине идут на выбывание по сетке. Юлия Галышева раунд за раундом проходила своих соперников, но в полуфинале уступила в очной дуэли олимпийской чемпионке француженке Пьеррин Ляфонт.
В заезде за «бронзу» она одолела японку Хинако Томитако. Добавим, что Галышева — бронзовый призер Олимпиады. В мужской части соревнований казахстанцы наград взять не смогли.
INFORM.KZ