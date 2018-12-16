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15:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Яковлева стала шестой на этапе КМ по прыжкам с трамплина во Франции

На втором этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Преманоне (Франция) состоялся второй старт.

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Победительницей соревнований, как и днём ранее, стала немка Катарина Альтхаус (249,6 балла), прыгнувшая на 84,5 м в первой попытке и на 88,5 м — во второй. Второе место заняла норвежка Марен Лундбю (235,5), японка Сара Таканаси (233,3) — третья.

Лучшей среди россиянок вновь стала Лидия Яковлева, которая с результатом 232,9 балла заняла шестое место. Во вторую попытку также отобрались Софья Тихонова (8-е место) и Александра Кустова (28-е место).

Прыжки с трамплина. Кубок мира. Преманон, Франция
Женщины

1. Катарина Альтхаус (Германия) — 249,6 балла (85,0 м + 88,5 м).
2. Марен Лундбю (Норвегия) — 235,5 (85,5+83,5).
3. Сара Таканаси (Япония) — 233,3 (83,0+80,0).
6. Лидия Яковлева (Россия) — 232,9 (83,5+91,5)…
8. Софья Тихонова (Россия) — 226,6 (80,0+86,0)…
28. Александра Кустова (Россия) — 196,3 (74,5+77,0).

Третий этап Кубка мира пройдёт в Саппоро (Япония) 12—13 января.

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