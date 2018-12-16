Яковлева стала шестой на этапе КМ по прыжкам с трамплина во Франции

Победительницей соревнований, как и днём ранее, стала немка Катарина Альтхаус (249,6 балла), прыгнувшая на 84,5 м в первой попытке и на 88,5 м — во второй. Второе место заняла норвежка Марен Лундбю (235,5), японка Сара Таканаси (233,3) — третья.