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17:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Белов зажигает перед «Тур де ски». Устюгов осторожничает

Индивидуальная гонка в Давосе завершилась первой в карьере победой Евгения Белова на этапах Кубка мира.

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Источник: Спорт-Экспресс

Этап Кубка мира в Давосе (Швейцария)
Мужчины. 15 км (С)
1. Евгений Белов (Россия) — 35.52,5
2. Морис Монифика (Франция) — 0,9
3. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — 4,5
4. Денис Спицов (Россия) — 7,5…
9. Андрей Мельниченко (Россия) — 24,7…
21. Иван Якимушкин (Россия) — 53,8…
25. Сергей Устюгов (Россия) — 1.00,3.

Женщины. 10 км (С)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 26.06,9
2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 12,1
3. Криста Пармакоски (Финляндия) — 19,2…
8. Анастасия Седова (Россия) — 1.11,4
9. Наталья Непряева (Россия) — 1.17,4…
18. Елена Соболева (Россия) — 1.41,6…
20. Лидия Дуркина (Россия) — 1.45,0…
29. Анна Нечаевская (Россия) — 1.59,0…
31. Мария Истомина (Россия) — 2.01,0.

Евгений Белов, не стартовавший в субботнем спринте, начал индивидуальную гонку на 15 км коньковым ходом уверенно, но не слишком быстро. Первый круг он завершил только восьмым — в 8,8 секунды от лидировавшего на тот момент норвежца Йесперсена и в шести от француза Манифика. Последний явно чувствовал себя в хорошо знакомых и подходящих ему условиях среднегорья, как рыба в воде, и сделал серьезную заявку на победу.

Большунов взял самоотвод

Однако по ходу гонки 28-летний россиянин прибавлял. На 10 километрах он уже шел вторым, уступая Манифика семь секунд. Белову повезло в том, что он стартовал позже француза, тренеры грамотно вели его по трассе, и он вышел победителем в этой заочной борьбе. За 1,8 км до финиша Евгений еще уступал полсекунды, но в итоге привез оппоненту 0,9 секунды, не позволив Манифика в третий раз выиграть дистанционную гонку в Давосе. А сам россиянин праздновал первую в карьере победу на этапах Кубка мира и получил заслуженные аплодисменты от швейцарской публики.

На место на подиуме претендовал и Денис Спицов. Он стартовал чуть позже местного фаворита Дарио Колоньи. Но если швейцарец здорово выглядел в первой части гонки, то Спицов, как и Белов, прибавил под конец. За три километра до финиша он менее чем на две секунды отставал от норвежца Сундбю, но все-таки проиграл ему — совсем немного — и остался четвертым.

Еще одним важным событием этапа в Давосе стало возвращение на кубковую лыжню Сергея Устюгова. Лидер нашей команды, не допущенный до Олимпийских игр в Пхенчхане, в октябре на тренировке сломал палец на руке, и старт сезона был вынужден пропустить. Не участвовал он и в субботнем спринте — все ради индивидуалки. Начал Устюгов неплохо, но штурмовать высокие позиции пока оказался не готов. Финишировал он 25-м, ровно в минуте от Белова.

Александр Большунов, сохраняющий лидерство в общем зачете Кубка мира, в субботу не прошел дальше четвертьфинала в спринте, а дистанционную гонку и вовсе в последний момент решил пропустить.

Йохауг не остановить

В спринте не было равных супернорвежцу Йоханнесу Клебо, который выиграл все забеги, в которых участвовал, и одержал первую победу в сезоне победу в Кубке мира.

Его соотечественница Тереза Йохауг воскресной гонке на 10 км также была на высоте. Ближайшую преследовательницу Ингвильд Остберг она опередила на 12 секунд, назвав это преимущество небольшим, а соперничество упорным. Но что тогда говорить, про мужские результаты, где в 10 секунд уложилась первая пятерка? Йохауг, вернувшаяся в спорт после дисквалификации за применение запрещенного препарата, выиграла пятую личную гонку подряд.

Третьей в индивидуалке стала финка Криста Пармакоски, которая накануне соревновалась и в финале спринта, заняв шестое место. Лучший результат среди наших в воскресенье показала Анастасия Седова. Она заняла восьмое место, но победительнице проиграла много — 1 минуту и 11 секунд. А Наталья Непряева вслед за четвертым местом в спринте стала 9-й и на 10-километровой дистанции. Она располагается на лучшем среди российских девушек 7-м месте в общем зачете Кубка мира. А вот Юлия Белорукова, остановившись в субботнем спринте в четвертьфинале, упустила лидерство в спринтерском зачете, пропустив вперед двух шведок — Стину Нильссон, которая и праздновала победу в Швейцарии, и Майю Дальквист.

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