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16:40 (мск), источник: Sport24

Горнолыжник упал на скорости свыше 120 км/ч и очнулся уже в больнице. Его спасло только чудо

Марк Гизин получил несколько переломов.

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Горные лыжи — сам по себе спорт для безбашенных чуваков. А скоростной спуск так и вовсе вызывает бешеный адреналин, самая опасная дисциплина. Спортсмены порой развивают скорость под 150 км/ч.

В эту субботу в рамках Кубка мира в итальянской Валь Гардене швейцарец Марк Гизин получил серьезную травму вследствие жуткого падения: Гизин на скорости свыше 120 км/ч вылетел с одного из трамплинов и неудачно приземлился на бок и спину. Соревнования были прерваны. Марк лежал неподвижно, врачи некоторое время оказывали спортсмену помощь на месте, после чего спасательный вертолет доставил швейцарца в больницу в бессознательном состоянии.

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Гизин пришел в себя лишь в госпитале. Характер травмы спортсмена стал известен на следующий день: обследования черепа наличие серьезных повреждений не выявили, таз и спина, за исключением нескольких несерьезных переломов позвоночника, не повреждены. Список дополняют несколько переломов ребер справа и травмы легких. Общее состояние Марка продолжает стабилизироваться, в настоящее время швейцарец остается подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких. Но Гизин уже общается с врачами и близкими родственниками.

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Для оптимального мониторинга состояния и обеспечения должного ухода Марк в течение нескольких дней будет находиться в отделении интенсивной терапии в больнице Люцерна. Спортсмены всего мира уже желают Гизину скорейшего выздоровления.

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Самое удивительное в этой ситуации то, что Марк уже испытывал серьезные медицинские проблемы из-за неудачного прохождения трассы: три года назад в Австрии во время соревнований по супергигантскому слалому Гизин упал и получил сотрясение мозга, после он на протяжении двух лет испытывал проблемы со сном. Но вернулся в спорт и даже принял участие в ОИ. Однако снова получил травму. Вернется ли в третий раз? Посмотрим. Желание стать первым часто становится основным двигателем прогресса. Но иногда жизнь явно намекает на то, что пора остановиться.

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