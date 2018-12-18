Йонас Ленхерр и Фанни Смит победили в ски-кроссе на этапе КМ в Швейцарии
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Швейцарские фристайлисты Йонас Ленхерр и Фанни Смит победили в
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Швейцарские фристайлисты Йонас Ленхерр и Фанни Смит победили в
Ленхерр в борьбе за первое место опередил шведа Виктора Элинга Норберга и своего соотечественника Алекса Фиву. Лучшим из россиян стал Игорь Омелин, у которого 12-е место. Другие представители России Максим Вихров, Павел Колготин и Артем Костенко финишировали 31-м, 39-м и 54-м соответственно.
Бронзовый призер Олимпиады 2018 года россиянин Сергей Ридзик не вышел на старт.
У женщин второе место заняла шведка Сандра Неслунд, третье — канадка Мариэль Томпсон. Россиянки Екатерина Мальцева, Мария Доброва, Виктория Завадовская и Анастасия Чирцова расположились на местах с 22-го по 25-е.