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00:00 (мск), источник: Р-Спорт

Йонас Ленхерр и Фанни Смит победили в ски-кроссе на этапе КМ в Швейцарии

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Швейцарские фристайлисты Йонас Ленхерр и Фанни Смит победили в ски-кроссе на этапе Кубка мира в Арозе (Швейцария).

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Ленхерр в борьбе за первое место опередил шведа Виктора Элинга Норберга и своего соотечественника Алекса Фиву. Лучшим из россиян стал Игорь Омелин, у которого 12-е место. Другие представители России Максим Вихров, Павел Колготин и Артем Костенко финишировали 31-м, 39-м и 54-м соответственно.

Бронзовый призер Олимпиады 2018 года россиянин Сергей Ридзик не вышел на старт.

У женщин второе место заняла шведка Сандра Неслунд, третье — канадка Мариэль Томпсон. Россиянки Екатерина Мальцева, Мария Доброва, Виктория Завадовская и Анастасия Чирцова расположились на местах с 22-го по 25-е.

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