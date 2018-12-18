СМИ: Норвежская лыжница Йохауг пропустит многодневку «Тур де Ски»

Источник: РИА "Новости"

Ранее 30-летняя спортсменка отмечала, что чемпионат мира в Зеефельде является главной целью сезона. В текущем сезоне Йохауг выиграла гонку на 10 км классическим стилем на соревнованиях в норвежском Бейтостёлене, одержав первую победу после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В октябре 2016 года допинг-проба Йохауг дала положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что клостебол содержался в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. После этого врач сборной Норвегии ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь.

Решением Национального олимпийского комитета Норвегии спортсменка была дисквалифицирована на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил этот срок до 18 месяцев, подчеркнув, что спортсменка должна была сама обратить внимание на предупреждающую маркировку на коробке с препаратом, а также его состав.