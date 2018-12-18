СМИ: Норвежская лыжница Йохауг пропустит многодневку «Тур де Ски»
ТАСС, 18 декабря. Норвежская лыжница Тереза Йохауг пропустит престижную многодневную гонку «Тур де Ски». Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.
ТАСС, 18 декабря. Норвежская лыжница Тереза Йохауг пропустит престижную многодневную гонку «Тур де Ски». Об этом сообщает норвежский телеканал NRK.
Ранее 30-летняя спортсменка отмечала, что чемпионат мира в Зеефельде является главной целью сезона. В текущем сезоне Йохауг выиграла гонку на 10 км классическим стилем на соревнованиях в норвежском Бейтостёлене, одержав первую победу после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
В октябре 2016 года
Решением Национального олимпийского комитета Норвегии спортсменка была дисквалифицирована на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд (CAS) продлил этот срок до 18 месяцев, подчеркнув, что спортсменка должна была сама обратить внимание на предупреждающую маркировку на коробке с препаратом, а также его состав.
Йохауг является олимпийской чемпионкой Игр 2010 года в Ванкувере в эстафете 4×5 км, также в ее активе семь золотых медалей мировых первенств. В 2014 и 2016 годах она становилась победительницей общего зачета Кубка мира.