Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Трактор
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Байер
Футбол. Зарубежный
22:30
Бавария
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
22:30
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
22:30
Фрайбург
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
22:30
Майнц
Айнтрахт Ф
Хоккей. НХЛ
20.12
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
20.12
Колорадо Эвеланш
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз4
Виннипег Джетс1
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс2
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз1
Сент-Луис Блюз4
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс1
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс2
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз2
Калгари Флэймз0
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд0
Сан-Хосе Шаркс4
Все события
Фоторепортажи
21Будущие звезды художественной гимнастики на турнире в Москве
11Крутые кадры карьеры Виталия Мутко
16:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Большунов и Устюгов выступят на «Тур де Ски»

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявила состав на многодневку «Тур де Ски», который пройдет с 29 декабря по 6 января.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В составе мужской национальной команды, утвержденном в среду президиумом ФЛГР, выступят: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Андрей Собакарев, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков.

В состав женской сборной вошли: Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева.

Также в состав будут включены текущие лидеры мужского и женского Континентальных кубков.

 Глушаков на допросе в полиции такого наговорил!
Мамаев выдал пламенную речь после заседания суда
Загитова пропустила тренировку перед чемпионатом России
«Во время Олимпиады умирала моя мама»: признание Тутберидзе
Дальше без Виталия Мутко: в феврале у РФС будет новый президент
Кокорин рассказал, какую книгу должен прочитать каждый россиянин
«Автомобилист» не будет первым. Как закончат год клубы Востока
Инсайдер рассказал о возможном возвращении Дацюка в НХЛ
«Челси» и «Ювентус» поборются в январе за трансфер Иско
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь