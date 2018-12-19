Большунов и Устюгов выступят на «Тур де Ски»

Большунов и Устюгов выступят на «Тур де Ски»

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявила состав на многодневку «Тур де Ски», который пройдет с 29 декабря по 6 января.