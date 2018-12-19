Большунов и Устюгов выступят на «Тур де Ски»
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявила состав на многодневку «Тур де Ски», который пройдет с 29 декабря по 6 января.
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) объявила состав на многодневку «Тур де Ски», который пройдет с 29 декабря по 6 января.
В составе мужской национальной команды, утвержденном в среду президиумом ФЛГР, выступят: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Андрей Собакарев, Глеб Ретивых, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков.
В состав женской сборной вошли: Юлия Белорукова, Наталья Непряева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Елена Соболева.
Также в состав будут включены текущие лидеры мужского и женского Континентальных кубков.