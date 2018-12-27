В Норвегии скончалась 17-летняя прыгунья на лыжах с трамплина

Она участвовала в нашей программе подготовки спортсменов к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине и имела великолепные перспективы в сборной по прыжкам с трамплина. У нее были все предпосылки для того, чтобы стать прыгуньей международного уровня, ее участие в этапе Кубка мира показывает то, насколько мы верили в ее способности, — цитирует менеджера норвежской сборной Класа Братена Dagbladet.