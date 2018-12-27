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18:16 (мск), источник: Матч ТВ

В Норвегии скончалась 17-летняя прыгунья на лыжах с трамплина

Норвежская прыгунья на лыжах с трамплина Тэя Софи Клевен скончалась в возрасте 17 лет.

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— Наши мысли с ее семьей, мы никогда не забудем Тэю.

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Она участвовала в нашей программе подготовки спортсменов к зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине и имела великолепные перспективы в сборной по прыжкам с трамплина. У нее были все предпосылки для того, чтобы стать прыгуньей международного уровня, ее участие в этапе Кубка мира показывает то, насколько мы верили в ее способности, — цитирует менеджера норвежской сборной Класа Братена Dagbladet.

Напомним, что Клевен дебютировала на взрослых соревнованиях в 2016 году. В нынешнем сезоне спортсменка приняла участие только на этапе в Лиллехаммере, где не смогла показать результат из-за дисквалификации.

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