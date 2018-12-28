«Целей из разряда выиграть не ставим». Чего ждать на «Тур де Ски»?

Источник: Спорт-Экспресс

В итальянском Тоблахе 29 декабря коньковыми спринтами стартует уже 13-я лыжная многодневка «Тур де Ски». В нынешнем сезоне она продлится девять дней. За это время участникам предстоит семь гонок, лишь одна из которых выбивается из традиционных гонок Кубка мира — заключительный подъем на Альпе Чермис. Несмотря на огромные бонусы для участников «Тура», некоторые фавориты решили его пропустить.

Слишком обычный «Тур»?

В программе «Тура» — семь гонок, пять из которых коньковые и две классические. При этом оба спринта пройдут коньком, а все дистанционные гонки, кроме заключительной — на стандартные дистанции 10 км у женщин и 15 км у мужчин. Разница в дистанционных гонках только в том, что они будут проходить в формате разделок, преследования и масс-стартов. Нет зажигательных коротких разделок, как раньше, или длинного пасьюта. Плюс явный перекос в пользу конькового стиля.

Обе классические гонки пройдут с общего старта, где предусмотрены бонусные секунды за промежуточные финиши, помимо призовых секунд для первой тройки. Коньковые дистанционные гонки пройдут в виде пасьюта и разделок, где бонусных секунд нет, но три призера получат бонусы.

На финише дистанционных бонусы одинаковые — 15, 10 и 5 секунд, соответственно, для первого, второго и третьего призеров. На промежуточных финишах бонусы в 15, 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 и 1 секунду получат десять гонщиков. У мужчин два промежуточных финиша на классике, у женщин — один. В спринтерских гонках бонусы получат 30 лучших, то есть все те, кто пройдет квалификацию. Победитель спринта получит 60 бонусных секунд, которые будут вычтены из времени квалификации, спортсмены, занявшие с 26-го по 30-е места — по 4 секунды.

Все те же гонки можно увидеть и на Кубке мира. Раньше «Тур де Ски» был более разнообразным в плане дистанций.

Есть ли шансы у наших?

Главный тренер сборной России и президент ФЛГР Елена Вяльбе подчеркнула, что перед командой не стоит задача обязательно выиграть «Тур де Ски».

«Каких-то конкретных целей из разряда “выиграть”, не ставим. Безусловно, все должны выступать в свою силу, но это этапы Кубкам мира, которые в первую очередь должны являться подготовкой к чемпионату мира», — сказала Вяльбе «Р-Спорту».

Но разве можно представить, чтобы россияне не боролись за призовые места? Александр Легков и Сергей Устюгов становились и победителями, и призерами многодневки, Евгений Белов и Максим Вылегжанин — призерами. Устюгов, Белов и Вылегжанин будут участвовать и в нынешнем «Туре».

Как и еще семь российских лыжников и восемь лыжниц, включая лидера общего зачета Кубка мира Александра Большунова, для которого эта многодневка станет второй в карьере. Большунов предпочитает классику, поэтому формат нынешнего «Тура» для него не самый подходящий. Скорее, из россиян он больше подходит Устюгову и Белову.

Но многое зависит от того, будет ли сборная России работать в команде, как было два года назад, когда все помогали Устюгову. На классических масс-стартах у нашей мужской сборной отличные шансы отсечь соперников от бонусных секунд и довезти кого-то до победы. Хорошие шансы будут у наших горняков Дениса Спицова и Евгения Белова в забеге на Альпе Чермис, если до последнего этапа они не будут сильно отставать от лидеров.

В женской части «Тур де Ски» российские лыжницы еще ни разу не становились призерами общего зачета. Но нужно когда-то начинать, верно? Наибольшие шансы в нынешнем формате у Натальи Непряевой, которая сильно бегает и спринты, и дистанции. Конек Анастасии Седовой — дистанции, Юлии Белоруковой — спринты.

Без Йохауг и Каллы

Нынешний «Тур» пропускают лидеры общего зачета Кубка мира у женщин — норвежка Тереза Йохауг и шведки Шарлотта Калла с Эббой Андерссон. Они предпочли целенаправленно готовиться к чемпионату мира и не тратить силы на многодневку. Их отсутствие дает шансы другим. У мужчин бегут практически все лучшие.

Что касается сил, то в 2017-м Сергей Устюгов растерзал всех в «Тур де Ски», а затем великолепно выглядел и на чемпионате мира в Лахти, став двукратным чемпионом. Победитель «Тур де Ски» получит 400 очков в общий зачет Кубка мира и 55 тысяч швейцарских франков. А если кто-то сможет выиграть все этапы, то получит 750 очков и 88 тысяч в той же валюте.

Расписание «Тур де Ски»

29 декабря, суббота. Тоблах (Италия).

16.30 — спринт, свободный стиль, финалы.

30 декабря, воскресенье. Тоблах.

14.30 — женщины, свободный стиль. 10 км, раздельный старт.

16.30 — мужчины, свободный стиль. 15 км, раздельный старт.

1 января, вторник. Валь-Мюстэр (Швейцария).

13.45 — спринт, свободный стиль, финалы.

2 января, среда. Оберстдорф (Германия).

13.45 — женщины, классический стиль. 10 км, масс-старт.

15.45 — мужчины, классический стиль. 15 км, масс-старт.

3 января, четверг. Оберстдорф.

15.00 — мужчины, свободный стиль. 15 км, гонка преследования.

17.00 — женщины, свободный стиль. 10 км, гонка преследования.

5 января, суббота. Валь-ди-Фьемме (Италия).

16.00 — женщины, классический стиль. 10 км, масс-старт.

17.15 — мужчины, классический стиль. 15 км, масс-старт.

6 января, воскресенье. Валь-ди-Фьемме (Италия).

15.00 — женщины, свободный стиль. 9 км, гонка преследования.

16.45 — мужчины, свободный стиль, 9 км, гонка преследования.

Состав сборной России:

Женщины: Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Елена Соболева.