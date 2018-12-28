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18:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Словенский горнолыжник госпитализирован после падения в ходе скоростного спуска

Словенский горнолыжник Клемен Коси был доставлен на вертолете в местную больницу с подозрением на травму лица после падения на этапе Кубка мира по скоростному спуску в Бормио (Италия), сообщает АР.

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Источник: AFP 2018
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Коси потерял контроль над прохождением трассы ближе к концу сложного спуска с перевала Стельвио. В процессе падения он прорвал два слоя защитной сетки, и лишь после этого остановился, так как при ударах о сетку его лыжи сорвались с креплений и взлетели в воздух. По словам организаторов, у спортсмена, который не потерял сознание в ходе падения, травмы лица: перелом носа и зуба.

Коси лишь трижды попадал в топ-10 в более чем 100 спусках Кубка мира, его лучший результат (7-е место) показан в 2016 году.

Это уже второй случай за последнее время, когда горнолыжник покидает трассу спуска с травмами, полученными в результате падения. Две недели назад швейцарец Марк Гизин сломал ребра и получил травмы таза и спины во время соревнований в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Валь-Гардене (Италия).

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