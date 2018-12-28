Словенский горнолыжник госпитализирован после падения в ходе скоростного спуска

Коси потерял контроль над прохождением трассы ближе к концу сложного спуска с перевала Стельвио. В процессе падения он прорвал два слоя защитной сетки, и лишь после этого остановился, так как при ударах о сетку его лыжи сорвались с креплений и взлетели в воздух. По словам организаторов, у спортсмена, который не потерял сознание в ходе падения, травмы лица: перелом носа и зуба.
Коси лишь трижды попадал в топ-10 в более чем 100 спусках Кубка мира, его лучший результат (7-е место) показан в 2016 году.
Это уже второй случай за последнее время, когда горнолыжник покидает трассу спуска с травмами, полученными в результате падения. Две недели назад швейцарец Марк Гизин сломал ребра и получил травмы таза и спины во время соревнований в скоростном спуске на этапе Кубка мира в Валь-Гардене (Италия).