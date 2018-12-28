Словенский горнолыжник госпитализирован после падения в ходе скоростного спуска

Источник: AFP 2018

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Коси потерял контроль над прохождением трассы ближе к концу сложного спуска с перевала Стельвио. В процессе падения он прорвал два слоя защитной сетки, и лишь после этого остановился, так как при ударах о сетку его лыжи сорвались с креплений и взлетели в воздух. По словам организаторов, у спортсмена, который не потерял сознание в ходе падения, травмы лица: перелом носа и зуба.

Коси лишь трижды попадал в топ-10 в более чем 100 спусках Кубка мира, его лучший результат (7-е место) показан в 2016 году.