Казахстанец Алексей Полторанин занял 78-е место на первом этапе «Тур де Ски»
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин занял 78-е место на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски», передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский лыжник Алексей Полторанин занял 78-е место на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски», передает корреспондент Vesti.kz.
В стартовый день участники соревновались в спринте свободным стилем. Победителем этапа стал норвежец Йоханнес Клэбо, следом за которым финишировали французы Ришар Жув и Люка Шанава.
Победителю гонки Полторанин проиграл минуту и 10,5 секунд. На втором этапе «Тур де Ски» 30 декабря казахстанец и остальные участники пробегут свободным стилем гонку с раздельным стартом на 15 километров.