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22:39 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец Алексей Полторанин занял 78-е место на первом этапе «Тур де Ски»

Казахстанский лыжник Алексей Полторанин занял 78-е место на первом этапе многодневной гонки «Тур де Ски», передает корреспондент Vesti.kz.

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В стартовый день участники соревновались в спринте свободным стилем. Победителем этапа стал норвежец Йоханнес Клэбо, следом за которым финишировали французы Ришар Жув и Люка Шанава.

Победителю гонки Полторанин проиграл минуту и 10,5 секунд. На втором этапе «Тур де Ски» 30 декабря казахстанец и остальные участники пробегут свободным стилем гонку с раздельным стартом на 15 километров.

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