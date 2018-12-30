Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Р1
ХК Динамо0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард0
Барыс2
Хоккей. КХЛ
перерыв
ЦСКА0
Торпедо НН0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бернли2
Вест Хэм Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Саутгемптон1
Манчестер Сити3
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив0
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи1
Спартак1
Хоккей. КХЛ
19:00
Слован
Йокерит
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Борнмут
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор0
Куньлунь2
Хоккей. КХЛ
15:00
Ак Барс1
Нефтехимик0
Футбол. Зарубежный
15:00
Кристал Пэлас0
Челси1
Хоккей. НХЛ
31.12
Аризона Койотс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
31.12
Швейцария U20
Россия U20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
06:30
Швеция U20ОТ5
США U204
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм ДаксОТ4
Аризона Койотс5
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари ФлэймзОТ2
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ2
Чикаго Блэкхокс3
Все события
Фоторепортажи
15«ЦСКА, вперед», дабл-дабл Клайберна и 11 победа армейцев
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
18:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Устюгов выиграл индивидуальную гонку на 15 км на «Тур де Ски», Большунов — 3-й

На лыжной многодневке «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия) у мужчин завершилась индивидуальная гонка на 15 км «коньком».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Первое место занял российский спортсмен Сергей Устюгов, Александр Большунов стал третьим.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер.

«Тур де Ски». Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км, свободный стиль

1. Сергей Устюгов (Россия)
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
3. Александр Большунов (Россия)
4. Андрей Мельниченко (Россия)
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия)
6. Клемен Парисс (Франция)
7. Денис Спицов (Россия)
8. Калле Халварссон (Швеция).

 Великолепная жена вратаря "Ростова" показала откровенные фото!
Самые красивые российские спортсменки 2018 года!
Брагин отцепил от сборной победителей Канады. Это огромный риск
Сборная Швеции в овертайме обыграла США в матче молодежного ЧМ
Сборная Канады обыграла Чехию в матче молодежного ЧМ
Семин: Люблю, когда в команде драки. Без них игроки безразличны
Шведы заподозрили российского рефери в подсуживании американцам
Русский боец выиграл три боя в UFC за полгода
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь