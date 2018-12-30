Устюгов выиграл индивидуальную гонку на 15 км на «Тур де Ски», Большунов — 3-й
На лыжной многодневке «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия) у мужчин завершилась индивидуальная гонка на 15 км «коньком».
На лыжной многодневке «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия) у мужчин завершилась индивидуальная гонка на 15 км «коньком».
Первое место занял российский спортсмен Сергей Устюгов, Александр Большунов стал третьим.
Второе место занял норвежец Симен Хегстад Крюгер.
«Тур де Ски». Тоблах, Италия
Мужчины. 15 км, свободный стиль
1. Сергей Устюгов (Россия)
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
3. Александр Большунов (Россия)
4. Андрей Мельниченко (Россия)
5. Дидрик Тёнсет (Норвегия)
6. Клемен Парисс (Франция)
7. Денис Спицов (Россия)
8. Калле Халварссон (Швеция).