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30 декабря, источник: Газета.Ру

«Он был ужасно силен»: Устюгов взорвал «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов одержал победу в 15-километровой индивидуальной гонке свободным стилем в Кубке мира в рамках «Тур де Ски». Это была всего лишь третья дистанция для одного из лидеров российской сборной в сезоне и первая победа за 11 месяцев.

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Источник: РИА "Новости"

29 и 30 декабря в итальянском Тоблахе прошли первые два этапа 13-й в истории лыжной многодневки «Тур де Ски», проводящейся в рамках Кубка мира.

Победу на дистанции в 15 км свободным стилем одержал российский лыжник Сергей Устюгов, для которого эта гонка была лишь третьей в сезоне после практически полностью пропущенного прошлогоднего Кубка мира.

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Накануне «Тур де Ски» стартовал спринтом, где Сергей занял только 24-е место, поскользнувшись на финише четвертьфинального забега.

Зато на 15-километровой дистанции свободным стилем, одной из своих любимых гонок, российский лыжник был великолепен и не оставил никаких шансов конкурентам.

Устюгов выиграл гонку с отрывом в целых 12,2 секунды от ставшего вторым норвежца Симена Хегстада Крюгера. Третьим и четвертым финишировали также российские лыжники — Алексей Большунов и Андрей Мельниченко, а Денис Спицов стал седьмым.

Все они опередили признанных лидеров мировых лыж, норвежцев Мартина Йонсруда Сундбю (десятый) и Йоханнеса Клэбо (12-й), швейцарца Дарио Колонью (11-й), француза Мориса Манифика и канадца Алекса Харви, разделивших 14-ю строчку с одинаковым результатом.

Загадывать ничего не буду, это всего мой третий старт. Я очень рад, что сегодня удалось выиграть.
Сергей Устюгов

«Загадывать ничего не буду, это всего мой третий старт. Я очень рад, что сегодня удалось выиграть. Мне нравится выступать в Тоблахе. Мне нравится эта трасса, мне удается хорошо на ней выступать. Маленько вчера не повезло в спринте, но сегодня получилось, — рассказал после победы Устюгов.— Спасибо большое сервису и всей нашей команде — сборной России, болельщикам, которые поддерживали по всей трассе и болели за нас на стадионе. Спасибо вам большое».

«Устюгов был ужасно силен сегодня, с ним ничего нельзя было поделать», — приводит NRK слова ставшего вторым Крюгера.

«Очень рад, что Устюгов быстро восстановился и выиграл эту гонку, для нас это радостное событие, поскольку у нас собирается хорошая эстафетная команда и ее лидер показал сегодня свое лицо. Думаю, что за долгие годы у нас будет самый великолепный состав», — рассказал ТАСС российский тренер Юрий Бородавко.

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После второго этапа «Тур де Ски» в общем зачете многодневки Устюгов поднялся сразу же на второе место и ровно на шесть секунд отстает от своего соотечественника Большунова.

На третьем месте располагается Клэбо, гандикап которого исчисляется 10,3 секунды, а занимающий четвертое место Крюгер проигрывает лидеру уже более полуминуты. Следующий этап состоится в швейцарском Валь-Мюстаире, а всего болельщиков ждет еще пять гонок в трех разных городах.

Напомним, что Устюгов уже первенствовал на «Тур де Ски» в сезоне-2016/17, а также побеждал в спринтерском зачете той многодневки и в прошлом году.

Устюгов на прошлогодней «Тур де Ски» одержал свою 12-ю личную победу в Кубке мира в карьере (рекорд для российских лыжников), но столкнулся по ходу многодневки с множеством проблем (падениями, сломанными палками) и в итоге вообще снялся перед финальным подъемом из-за травмы спины.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) не пригласил Устюгова на Олимпийские Игры в Пхенчхан, хотя российский спортсмен соответствовал всем критериям для допуска под нейтральным флагом.

Об отсутствии Сергея на главном старте четырехлетия публично жалели даже его норвежские соперники, а для самого россиянина пропуск Олимпиады стал большим ударом.

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В том сезоне он больше не выступал в Кубке мира из-за болезни, но здорово показал себя на чемпионате России. Летом спортсмен рассказывал, что иногда ему теперь приходится искать мотивацию, и все же подготовился к новому сезону и готовился к борьбе.

Однако перед началом Кубка мира в конце октября он упал на тренировке в Италии и сломал палец на руке, причем так, что спортсмену потребовались две операции.

Устюгов пропустил первые этапы Кубка мира, вернулся на последнем перед «Тур де Ски» этапе в Давосе и занял 25-е место в 15-километровой гонке свободным стилем с минутным отставанием от победившего соотечественника Сергея Белова.

Александр Седов

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