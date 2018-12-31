Победы российских лыжников заставили норвежцев искать следы допинга
Норвежский таблоид Dagbladet отреагировал на победы российских лыжниц на многодневке «Тур де Ски» статьей, в котором указал на «плохие воспоминания», связанные с допингом.
Норвежский таблоид Dagbladet отреагировал на победы российских лыжниц на многодневке «Тур де Ски» статьей, в котором указал на «плохие воспоминания», связанные с допингом.
Издание пишет, что россиянку Наталью Непряеву, которая выиграла индивидуальную гонку 30 декабря, тренирует Юрий Бородавко, который имеет допинговое прошлое. Анастасия Седова, занявшая в этой гонке третье место, живет в закрытом городе Сарове, куда не пускают
Dagbladet напоминает, что Сергей Устюгов, победившей в мужской индивидуалке, был отстранен от участия в Олимпийских играх 2018 года
В апреле Седова рассказала, что вынуждена каждый день ждать приезда
Расследование о существовании российской государственной допинговой системы, действовавшей во время Олимпиады в Сочи, привело к отстранению сборной России от участия в Играх-2018. В Пхенчхан поехала команда «Олимпийских атлетов из России», которая выступала под олимпийским флагом. Приглашения не соревнования не получил ряд отечественных спортсменов, в том числе Устюгов.