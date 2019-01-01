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16:06 (мск), источник: Р-Спорт

Устюгов выиграл бронзу в спринте на «Тур де Ски» в Швейцарии

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринтерской гонке свободным стилем на этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в Валь-Мюстаир (Швейцария).

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Источник: РИА "Новости"

В финале Устюгов уступил 3,07 секунды победителю гонки норвежцу Йоханнесу Клебо, который преодолел дистанцию за 3 минуты 3,78 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (отставание — 2,35 секунды).

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