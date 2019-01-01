Устюгов выиграл бронзу в спринте на «Тур де Ски» в Швейцарии
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринтерской гонке свободным стилем на этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринтерской гонке свободным стилем на этапе многодневной гонки «Тур де Ски» в
В финале Устюгов уступил 3,07 секунды победителю гонки норвежцу Йоханнесу Клебо, который преодолел дистанцию за 3 минуты 3,78 секунды. Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино (отставание — 2,35 секунды).